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即市新聞

09/05/2023 16:30

《小傳日記》中特估有幾「特」？其實一向都大把人吼實！

　　《小傳日記》外交風波又再掀起，先係加拿大話中國駐多倫多總領事館嘅趙巍，涉及針對當
地華裔保守黨議員莊文浩，包括收集佢在港親人資料等等，加拿大外長趙美蘭下令趙巍離開加拿
大。隨後神州亦將加拿大駐上海總領館領事甄逸慧列為「不受歡迎的人」，要求佢周六前離開。
魚缸今日下晝股海翻波，最多試過跌差唔多５００點，差啲又去到條２５０天線。
　　外資跳船，連近期「中特估」概念嘅內險股都要跌，平保（０２３１８）推動唔到分拆滙控
（００００５）之後連個勢都蝕埋，６０銀不保之餘臨完場前仲要跌４巴仙，相當之唔老黎。
　　今個月「中特估」炒得寧舍犀利，其實呢個ｔｅｒｍ係由中證監主席易會滿最先講起，全名
係「中國特色估值體系」。上年１１月易會滿提出「探索建立具有中國特色的估值體系，促進市
場資源配置功能更好發揮」，自此「中特估」概念便成為Ａ股及港股市場熱炒主題。雖然個字好
新，不過其實只係將幾種已有概念融合一齊，再用一個字去概括。簡單嚟講就係一啲穩健嘅紅籌
股，要業績靚派息正，同時估值都唔高嘅國企背景股份，用常用嘅字眼嚟講就係「高息紅籌股」

　　近期息又唔知加完未，美國銀行危機又時常翻發，泊入高息股都係傳統智慧。魚缸裏面大家
熱愛嘅高息股好多都有中特估色彩，包括三桶油、三大電訊股、內銀股等等，都係孖屐一直有留
意嘅高息、同時又係所謂「避險股」。
　　「中特估」概念其實同「國進民退」政策都有莫大關係，環球經濟唔穩定，以「中特估」概
念維持返國企或者內銀嘅股價穩定都非常重要。當然，只要業績夠穩定，派息方面穩中向上，自
然會吸引到中外資金入場支持，「中特估」概念都只係一個催化劑，請請！
　
＊編者按：本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文
只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議
及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經
濟通》、編者及作者無關。

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