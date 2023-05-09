【美國加息】施羅德投資：加息不再自動導航，政策或將以數據主導

《環富通基金頻道９日專訊》施羅德投資首席經濟師及策略師Ｋｅｉｔｈ Ｗａｄｅ指，聯

儲局如市場預期於其５月份的會議加息，對未來加息的態度亦有所緩和，其政策或將更受經濟數

據影響並隨事情發展方向推進。

聯儲局宣布加息０﹒２５厘，意味著聯邦基金利率指標區間上限調至５至５﹒２５厘間，符

合市場預期，關鍵變化在於聯儲局於其官方聲明中刪去「委員會預計一些額外的緊縮政策可能是

適當」的措詞，並表示「在決定額外政策緊縮的程度時，委員會將審視累積的貨幣政策緊縮，相

關政策對經濟活動及通脹帶來的滯後影響，以及經濟及金融發展」。未來的政策有可能變為以數

據主導，並將取決於不同經濟活動的發展。



＊加息門檻變得更高，惟通脹放緩仍需更明顯＊



因此，聯儲局正在關閉其加息的自動導航模式，但就利率而言，是否已經達到適合的高度？

這顯然將取決於增長及通脹數據，尤其後者。但聯儲局主席鮑威爾在會後的記者會上指出當局想

法，認為現在的利率水平按實際價值計算為限制於約２％。再加上持續的資產出售（量化緊縮）

以及銀行業近期的事件導致信貸條件進一步收緊，鮑威爾認為政策已達緊縮水平。目前美國通脹

水平仍然高企，勞動力市場亦需放緩，但這證明鮑威爾願意等待政策滯後對美國經濟所產生的影

響。在此基礎上，聯儲局作進一步加息的門檻變得更高。

利率即將見頂，隨後更將有所回落。但確實需看到，２０２３年初至今的溫和放緩能變得更

加明顯，以引致顯著的減緩，並使通脹重回目標水平。鮑威爾未有參與美國債務上限問題的辯論

，並表示該議題沒有影響５月議息會議的決定。然而，他表示美國當局有就此問題作出討論，並

指出問題會為經濟前景帶來不利因素。（ｗａ）





