【連環爆雷】施羅德投資：加息通常拖累經濟，儲局或未及調整政策

《環富通基金頻道１０日專訊》施羅德投資首席投資總監及投資聯席主管Ｊｏｈａｎｎａ

Ｋｙｒｋｌｕｎｄ指，市場剛剛度過動盪不安的一個月，銀行業再度處於暴風眼之中，這可與

２００８年環球金融危機及本世紀初科網泡沫相比。這讓人想起美國作家馬克．吐溫經常被引用

的名言，「歷史不會重演，但它會押韻」。過去的經驗無疑有助於識別「韻腳」，但要辨識到當

前市場與眾不同的特質，以全新角度進行分析才能起到作用。毫無疑問，可從以往周期中吸取教

訓，而值得注意的是，當利率上升時，這通常會為經濟及市場帶來麻煩。



＊加息使投機行為表露無遺，美國地區銀行或續受壓＊



政策轉變與經濟影響之間的滯後尚不確定，但利率上升所產生的影響之一，是使魯莽及投機

行為表露無遺。這導致「動物本能」（人自發的樂觀情緒）降溫、市場估值下跌，以及整體經濟

活動放緩。首當其衝為增長股及加密貨幣，其次是２０２２年的英國國債危機。而近期加息下的

受害者是科技初創行業的昔日寵兒矽谷銀行（ＳＶＢ），存款減少迫使該銀行變現其債券投資組

合的虧損。有關銀行融資成本的不明朗因素正對美國及歐洲銀行業造成影響。

加息引起的另一常見情況是，由於投資者更仔細地審視其投資組合風險，某些企業所面臨的

挑戰，或會對其他企業造成骨牌效應。例如，矽谷銀行面臨的困境導致投資者重新評估美國地區

銀行及瑞信的風險，而這些銀行的共同之處是其存款持續下降。這讓人想起２００７及２００８

年，但與當時相比，現在的大型銀行更為保守，資本亦明顯更多。這些均證明利率上升正導致信

貸狀況收緊，美國各地區銀行可能持續受壓。



＊看好政府債券及較高質素信貸，對股票持審慎態度＊



預計２０２３年稍後時間美國經濟將放緩並進入衰退，所以看好政府債券及較高質素的信貸

。儘管估值有所改善，但由於周期陰霾加深，仍對股票持審慎態度。至於可供參考的歷史先例，

２０００至２００３年間的路線圖會有所幫助，當時利率上升戳破增長股泡沫。熊市的第一階段

（２０００年至２００１年）因估值應利率上升而作出調整，導致整個市場的評級下調。

２００２年熊市的第二及最後階段則對企業有針對性影響，例如安然公司（Ｅｎｒｏｎ）的欺詐

行為引發企業盈利水平的不確定性及投資市場進一步疲軟，正如人們常說：退潮時，才知道誰沒

有穿褲子游泳。目前的市場環境讓人想起２００２年的夏天，同時顯示出企業盈利預期及股票估

值方面還會出現更多變化，但部分預期及估值已經下調。

另須考慮每個周期的不同之處。在從事市場分析的２６年，從未見過通脹問題會如此持久，

而聯儲局可能無法迅速地調整政策，以追上投資市場反映政策調整的步伐。就此而言，美國勞動

力市場疲軟的跡象將使投資者相信聯儲局即將完成任務，並可消除投資市場面臨的重大障礙。這

就是為何投資經驗很重要，但擁有包容性的投資文化亦同樣要緊。在這種氣氛中，年輕及年長的

團隊成員可就所面臨的問題帶來不同的觀點。（ｗａ）

