恒指全日低收４２９點報１９８６７，中芯收跌７％，申洲收挫６％

《經濟通通訊社９日專訊》聯儲局一項貸款需求調查顯示，信貸出現緊縮跡象，令投資者再
度憧憬緊縮周期是否即將結束，但同時美國銀行業危機未除，而共和、民主兩黨仍未打破有關提
高聯邦債務上限問題的僵局。
美股道指隔晚收跌５５點；標普５００收升１點；納指收漲２１點。銀行股普遍走低，
ＫＢＷ地區銀行業指數跌２﹒８％。摩通分析指，美國銀行業壓力和債務大限加劇了近期經濟衰
退的風險。
港股向下，恒生指數全日收報１９８６７，跌４２９點或２﹒１２％，主板成交
１２２１﹒４億元。恒生中國企業指數報６７３５，跌１６２點或２﹒３６％。恒生科技指數報
３７９８，跌１１５點或２﹒９５％。
恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及建設
銀行（００９３９）；騰訊控股收報３２８﹒４元，跌１２﹒４元或３﹒６４％，成交
７８﹒３１億元；阿里巴巴－ＳＷ收報７９﹒４５元，跌２﹒５元或３﹒０５％，成交４２﹒８
億元；建設銀行收報５﹒５７元，跌０﹒０６元或１﹒０７％，成交４０﹒３２億元。國指三大
成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及建設銀行。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿
里巴巴－ＳＷ及美團（０３６９０）；美團收報１３０﹒３元，跌３﹒９元或２﹒９１％，成交
２７﹒６８億元。
中芯（００９８１）收跌７﹒４％，報１９﹒２６元，該股成交約１﹒２３億股，涉資
２４﹒１５億元，盤中高見２０﹒９元，最低見１９元；申洲國際（０２３１３）跌６﹒０３％
，收報７１﹒７元；阿里健康（００２４１）跌５﹒４７％，收報５﹒１８元；藥明生物
（０２２６９）跌４﹒９６％，收報４５﹒０５元。
另外，百度（０９８８８）收跌４﹒４６％，報１１５﹒６元，該股成交約７７８萬股，涉
資９﹒１０億元，盤中高見１２１元，最低見１１４﹒８元；安踏體育（０２０２０）跌
４﹒４２％，收報９１﹒８５元；中國平安（０２３１８）跌３﹒９２％，收報５８﹒７５元；
李寧（０２３３１）跌３﹒９２％，收報５２﹒７５元。
＊煤氣逆市收升６﹒３％＊
另一方面，煤氣（００００３）逆市收升６﹒２５％，報７﹒６５元，該股成交約７５２７
萬股，涉資５﹒７０億元，盤中高見７﹒６７元，最低見７﹒２２元；神華（０１０８８）升
１﹒９８％，收報２８﹒３５元。（ｋｙ）
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