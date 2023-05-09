恒指全日低收４２９點報１９８６７，中芯收跌７％，申洲收挫６％

《經濟通通訊社９日專訊》聯儲局一項貸款需求調查顯示，信貸出現緊縮跡象，令投資者再

度憧憬緊縮周期是否即將結束，但同時美國銀行業危機未除，而共和、民主兩黨仍未打破有關提

高聯邦債務上限問題的僵局。

美股道指隔晚收跌５５點；標普５００收升１點；納指收漲２１點。銀行股普遍走低，

ＫＢＷ地區銀行業指數跌２﹒８％。摩通分析指，美國銀行業壓力和債務大限加劇了近期經濟衰

退的風險。

港股向下，恒生指數全日收報１９８６７，跌４２９點或２﹒１２％，主板成交

１２２１﹒４億元。恒生中國企業指數報６７３５，跌１６２點或２﹒３６％。恒生科技指數報

３７９８，跌１１５點或２﹒９５％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及建設

銀行（００９３９）；騰訊控股收報３２８﹒４元，跌１２﹒４元或３﹒６４％，成交

７８﹒３１億元；阿里巴巴－ＳＷ收報７９﹒４５元，跌２﹒５元或３﹒０５％，成交４２﹒８

億元；建設銀行收報５﹒５７元，跌０﹒０６元或１﹒０７％，成交４０﹒３２億元。國指三大

成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及建設銀行。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿

里巴巴－ＳＷ及美團（０３６９０）；美團收報１３０﹒３元，跌３﹒９元或２﹒９１％，成交

２７﹒６８億元。

中芯（００９８１）收跌７﹒４％，報１９﹒２６元，該股成交約１﹒２３億股，涉資

２４﹒１５億元，盤中高見２０﹒９元，最低見１９元；申洲國際（０２３１３）跌６﹒０３％

，收報７１﹒７元；阿里健康（００２４１）跌５﹒４７％，收報５﹒１８元；藥明生物

（０２２６９）跌４﹒９６％，收報４５﹒０５元。

另外，百度（０９８８８）收跌４﹒４６％，報１１５﹒６元，該股成交約７７８萬股，涉

資９﹒１０億元，盤中高見１２１元，最低見１１４﹒８元；安踏體育（０２０２０）跌

４﹒４２％，收報９１﹒８５元；中國平安（０２３１８）跌３﹒９２％，收報５８﹒７５元；

李寧（０２３３１）跌３﹒９２％，收報５２﹒７５元。



＊煤氣逆市收升６﹒３％＊



另一方面，煤氣（００００３）逆市收升６﹒２５％，報７﹒６５元，該股成交約７５２７

萬股，涉資５﹒７０億元，盤中高見７﹒６７元，最低見７﹒２２元；神華（０１０８８）升

１﹒９８％，收報２８﹒３５元。（ｋｙ）

