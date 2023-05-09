《鍾之日記》中特估要怎麼估？股市放晴又見雨

《鍾之日記》５月９日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



「中特估」近日大行其道，今日則為市場帶來一場「大整蠱」。恒指在過去三個交易日上升

後，今日先是小幅回吐低開，午後隨著「中特估」概念回吐，加上地緣政治關係緊張，恒指跌勢

開始惡化，午後最多跌逾４７０點至１９８１７。最終恒指收報１９８６７，跌４２９點或跌

２﹒１２％，不但再度跌穿兩萬點，且對上兩個交易日的３４８點升幅全數蒸發。全日主板成交

１２２１﹒４０億元。

加拿大政府決定驅逐中國駐多倫多總領事館政新領僑處負責人趙巍，並列為「不受歡迎人物

」後，中方出手反制，決定採取對等措施，將加拿大駐上海總領館領事甄逸慧列為「不受歡迎的

人」，已要求其周六（１３日）前離開中國。



＊進口數據弱，Ａ場坐過山車＊



Ａ股今日同樣出現戲劇性發展，券商股今早接力拉漲，帶動滬綜指突破三千四，高見

３４１８﹒９５點，創２０２２年７月以來新高。滬市升幅一直維持到午後，直至尾盤突然下起

雷暴雨，部分「中特估」摔跤急跌，石油、軍工、保險、電信板塊集體急瀉，資金割禾青後滬綜

指全日倒跌１﹒１％，報３３５７﹒６７點，全日振幅１﹒８５％，三千四關原是一場夢。

深市方面全日維持下跌，深成指挫０﹒９％，創業板指跌１﹒２１％。

過山車行情下兩市全日成交１２２１８億元人民幣，逾一個月以來新高，按日增７﹒５％，

外資連續三日透過陸股通淨流入近１０億元人民幣。

中國公布最新進出口貿易數據。海關總署公布，以美元計價中國４月份進口同比下降

７﹒９％，遜於市場預期，跌幅亦較３月的下降１﹒４％擴大，凸顯內需較弱；４月份出口則同

比增長８﹒５％，優於市場預期的增長８％，惟增幅亦較３月的增長１４﹒８％回落；貿易順差

９０２﹒１億美元，高於市場預期。外界解讀內需疲弱影響進口下跌，至於出口的高增長料亦不

可持續。



＊內銀內險又捱沽，難為官媒吹奏＊



港股Ａ場風雲變色，作為「中特估」龍頭的中資金融股才獲唱好，現又成為跌市領軍。內險

股方面，中國平安（０２３１８）挫３﹒９％，新華保險（０１３３６）跌３％，太保

（０２６０１）跌２﹒９％，財險（０２３２８）走低１﹒５％，國壽（０２６２８）跌

１﹒３％；內銀股方面，郵儲行（０１６５８）瀉３﹒１％，民行（０１９８８）跌２﹒３％，

交行（０３３２８）跌２％，農行（０１２８８）、招行（０３９６８）跌１﹒８％，中行

（０３９８８）走低１﹒５％。

官媒《中國證券報》今早引述分析人士認為，二季度上市公司業績增速有望相較一季度明顯

回升，同時當前Ａ股市場整體估值水平仍處於歷史中低位，市場機會大於風險，「中特估」行情

將向縱深演繹。



＊集成電路進口跌兩成，中芯失２０元關＊



海關總署公布數據顯示，前４個月，中國出口機電產品４﹒４４萬億元人民幣，增長

１０﹒５％，佔出口總值的５７﹒９％。其中汽車２０４５﹒３億元人民幣，增長１２０﹒３％

；手機２８２９﹒５億元人民幣，下降３﹒２％。

前４個月，進口機電產品１﹒９３萬億元人民幣，下降１４﹒４％。其中集成電路

１４６８﹒４億個，減少２１﹒１％，價值７２４０﹒８億元人民幣，下降１９﹒８％。

晶片股全日沽壓重，其中藍籌中芯國際（００９８１）插水７﹒４％，報１９﹒２６元，創

逾１個月新低，並連跌第六個交易日。華虹（０１３４７）亦跟跌２﹒６％，報２８﹒０５元。





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