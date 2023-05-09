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09/05/2023 17:52

【數據解讀】大新銀行：內地與西方關係趨緊，不利高端產品進出口

　　《經濟通通訊社９日專訊》中國４月出口表現轉弱，進口跌幅更遠大於預期。大新銀行經濟
研究及投資策略部發表報告指出，外圍經濟前景放緩，新訂單減少的情況下，內地整體出口（特
別是出口往主要成熟市場）或仍會受壓一段時間。內地與西方國家關係轉趨緊張，或繼續不利未
來高端技術產品進出口。雖然內地製造業活動復甦相對落後，但國內消費需求預料逐步恢復，進
口仍有望逐步回穩。
　　報告指，　４月整體出口按年增長８﹒５％，較上月的１４﹒８％增幅明顯放緩，略高於市
場預期的８％。出口往東盟地區升幅顯著收窄，往歐美則略見改善。出口往東盟升幅由３月的
３５﹒４％收窄至４﹒５％，至美國按年減少６﹒５％，較３月的７﹒７％跌幅略為收窄。而出
口至歐盟按年增幅則擴大０﹒４百分點至３﹒９％。往俄羅斯的出口增長則進一步加快至
１５３％（３月為１３６％）。
　　４月進口按年跌幅擴大６﹒５個百分點至７﹒９％，跌幅遠高過市場預期的０﹒２％。其中
以進料加工貿易及來料加工裝配貿易的方式進口按年分別跌２７％及２４％，加上內地４月製造
業採購經理指數再度收縮，或反映內地製造業需求有所放緩。由於進口顯著收縮，４月貿易順差
擴大至９０２億美元，多過市場預期的７１３億美元。（ｃｔ）

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