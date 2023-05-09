【ＡＩ熱潮】百度：１５萬企業申請文心一言內測，３場景需求最高

《經濟通通訊社９日專訊》百度（０９８８８）９日在北京舉行文心一言技術交流會，會上

百度相關負責人提到，截至目前，已經有１５萬企業申請加入文心一言內測，覆蓋政務、金融、

媒體、電商零售等行業。其中內容創作、智能客服、辦公提效為各行業通用的高頻需求場景。

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