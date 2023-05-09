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09/05/2023 14:36

【數據前瞻】機構料４月新增貸１﹒４萬億人幣，Ｍ２增速可能回落

　　《經濟通通訊社９日專訊》內地即將公布４月信貸數據，《路透》綜合近３０家機構預估中
值顯示，在首季信貸創紀錄增長後，隨著信貸節奏放緩及信貸「小月」的季節性效應下，預計４
月新增人民幣貸款達到１﹒４萬億元（人民幣．下同）左右，環比降逾六成，但較去年同期增近
１﹒２倍。４月政府債淨融資額約為４５００億元左右，發行速度與去年相當，企業債淨融資預
計低於去年同期，預計當月新增社會融資規模為２萬億元，較去年同期增逾１﹒１倍。廣義貨幣
（Ｍ２）增速則預計會回落。
　　海通證券報告指出，首季信貸表現持續超預期，或主要與信貸投放節奏前置有關。隨著前期
政策效果消退，加上居民地產成交再度走弱，接下來信貸擴張動力或有所減弱。同時，４月下旬
票據利率大幅回落，也指向信貸投放節奏較首季放緩。
　　中金公司則認為，４月以來票據利率中樞下移，可能綜合反映了信貸需求、準備金率下調與
存款利率下降的影響，考慮到此前幾個月票據貼現力度較弱，４月票據貼現總量或有所反彈，支
撐新增信貸，預計４月新增信貸１萬億元。
　　華創證券報告預計，４月新增社融約１﹒６萬億元，社融存量增速預計在１０﹒１％左右，
較３月進一步抬升。民生銀行研究院則略顯悲觀，預計４月社融新增僅９０００億元左右，因受
非銀貸款多增影響，表內信貸支撐減弱；同比多增預計主要來自政府債券融資、未貼現承兌匯票
和信託貸款，企業債券融資或同比少增。
　　４月Ｍ２增速方面，中金公司稱，由於去年４月人行集中上繳利潤，Ｍ２基數較高，因此４
月Ｍ２增速可能回落，預計為１２﹒４％。（ｓｌ）

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