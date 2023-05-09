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09/05/2023 11:05

【聚焦數據】４月美元計出口增８﹒５％，進口跌７﹒９％大遜預期

　　《經濟通通訊社９日專訊》海關總署公布，以美元計價，中國４月份進口同比下降７﹒９％
，遜於市場預期的持平或微跌，跌幅亦較３月的下降１﹒４％擴大。４月份出口則同比增長
８﹒５％，優於市場預期的增長８％，惟增幅亦較３月的增長１４﹒８％回落。貿易順差
９０２﹒１億美元，高於市場預期的貿易順差７１６億美元，擴大８２﹒３％。
　　按美元計價，前４個月進出口總值１﹒９４萬億美元，下降１﹒９％。其中，出口１﹒１２
萬億美元，增長２﹒５％；進口８２２７﹒６億美元，下降７﹒３％；貿易順差２９４１﹒９億
美元，擴大４５％。４月份進出口５００６﹒３億美元，增長１﹒１％。其中，出口
２９５４﹒２億美元，增長８﹒５％；進口２０５２﹒１億美元，下降７﹒９％。
　
＊人民幣計，４月出口增１６﹒８％進口降０﹒８％＊
　
　　以人民幣計，４月份，進出口３﹒４３萬億元，增長８﹒９％。其中，出口２﹒０２萬億元
，增長１６﹒８％；進口１﹒４１萬億元，下降０﹒８％；貿易順差６１８４﹒４億元，擴大
９６﹒５％。
　　今年前４個月，進出口總值１３﹒３２萬億元人民幣，同比增長５﹒８％。其中，出口
７﹒６７萬億元，增長１０﹒６％；進口５﹒６５萬億元，增長０﹒０２％；貿易順差２﹒０２
萬億元，擴大５６﹒７％。（ｃｔ）

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