【聚焦數據】首４月汽車出口增１﹒２倍，集成電路進口跌近二成

《經濟通通訊社９日專訊》海關總署公布數據顯示，前４個月，中國出口機電產品４﹒４４
萬億元（人民幣．下同），增長１０﹒５％，佔出口總值的５７﹒９％。其中汽車２０４５﹒３
億元，增長１２０﹒３％；手機２８２９﹒５億元，下降３﹒２％。同期出口勞密產品１﹒３１
萬億元，增長８﹒８％，佔１７﹒１％。
＊鐵礦砂、原油、煤進口量增價跌，大豆進口量價齊升＊
前４個月，中國進口鐵礦砂３﹒８５億噸，增加８﹒６％，進口均價每噸７８１﹒４元，跌
４﹒６％；原油１﹒７９億噸，增４﹒６％，每噸４０１７﹒７元，跌８﹒９％；煤１﹒４２億
噸，增８８﹒８％，每噸８９７﹒５元，跌１１﹒８％；成品油１３５８﹒７萬噸，增
６８﹒６％，每噸４０８４﹒４元，跌１９﹒１％。同期進口天然氣３５６８﹒７萬噸，減少
０﹒３％，每噸４１５１元，上漲８％。進口大豆３０２８﹒６萬噸，增加６﹒８％，每噸
４５５９﹒８元，上漲１４﹒１％。
同期進口機電產品１﹒９３萬億元，下降１４﹒４％。其中集成電路１４６８﹒４億個，減
少２１﹒１％，價值７２４０﹒８億元，下降１９﹒８％；汽車２２﹒５萬輛，減少２８﹒９％
，價值１００４﹒１億元，下降２１﹒６％。
＊一般貿易進出口比重提升，民營企業進出口比重超五成＊
海關總署表示，今年前４個月中國外貿進出口主要特點，是一般貿易進出口比重提升。前４
個月，中國一般貿易進出口８﹒７２萬億元，增長８﹒５％，佔外貿總值的６５﹒４％，比去年
同期提升１﹒６個百分點。
另一主要特點是民營企業進出口比重超五成。前４個月，民營企業進出口７﹒０５萬億元，
增長１５﹒８％，佔外貿總值的５２﹒９％，比去年同期提升４﹒６個百分點。其中出口
４﹒８６萬億元，增長２０﹒２％，佔出口總值的６３﹒３％；進口２﹒１９萬億元，增長
７﹒１％，佔進口總值的３８﹒８％。
國有企業進出口２﹒１８萬億元，增長５﹒７％，佔外貿總值的１６﹒４％。其中出口
６０５２﹒４億元，增長１３﹒６％；進口１﹒５７萬億元，增長３％。同期外商投資企業進出
口４﹒０６萬億元，下降８﹒２％，佔外貿總值的３０﹒５％。其中出口２﹒２萬億元，下降
６﹒９％；進口１﹒８６萬億元，下降９﹒８％。（ｓｌ）
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