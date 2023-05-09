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09/05/2023 13:40

【ＦＯＣＵＳ】進出口真冷假熱，弱復甦需「添柴」

　　【ＦＯＣＵＳ】繼３月意外終結「五連跌」後，中國４月出口再接再厲放閃。背後除了去年
上海封控的低基數效應，更有非洲、俄羅斯、一帶一路的加持。不過，鑒於領先指標製造業
ＰＭＩ的新出口訂單分項重回收縮，全美零售聯合會（ＮＲＦ）大幅下調上半年消費品進口預測
，出口業逆風恐依然當頭勁吹。
　
＊汽車出口再刷新歷史新高＊
　
　　海關總署周二（９日）公布，４月美元計出口２９５４﹒２億美元，盡管按月縮水逾６％，
但在去年４月僅２７００億美元出頭的低基數下，按年升幅錄８﹒５％（預期：８％）。
　　分產品看，最大功臣當屬汽車，４月出口４２﹒５萬輛，再刷新歷史新高；首４月累計增速
達１０４％，超越去年全年的５６％，如無意外，今年勢超越日本晉身全球最大汽車出口國。相
比之下，手機、集成電路、自動數據處理設備（主要為電腦產品）黯然失色，４月出口額分別按
年跌１３％、７％、１７％。巧合的是，台灣地區、韓國４月集成電路出口同按年縮水７％、
４１％。
　　再看出口目的地，４月對第一大貿易夥伴東盟的出口，按年增速從３月的３５％放緩至４％
，取而代之崛起的是非洲和俄羅斯，分別按年大增５０％、１５３％。此外，對美國出口連續第
九個月縮水，惟跌幅略收窄至６﹒５％。
　
＊歐美需求弱，降息可能增＊
　
　　相比出口標題數字光鮮，４月進口錄按年大跌７﹒９％（預期：－０﹒７％），銅、煤炭、
原油、鋼材等進口量全數按年縮水，顯示內需動力及企業補庫存意願仍舊偏弱，不同於報復性反
彈的服務業，製造業復甦仍不明朗。
　　鑒於淨出口分別於２０２１年、２０２２年貢獻中國經濟增長約２１％、１７％，重要性仍
不可小覷，今年餘下時間的走勢將如何？答案是逆風當頭。獲國務院總理李強點名要「設法穩住
」的發達經濟體歐美，兩者的零售銷售同錄連續兩個月萎縮，全美零售聯合會最新下調上半年美
國消費品進口預測，相當於較去年同期大降２３％。
　　往前看，倘若進口繼續潛水，而出口邁向放緩，內銀繼下調存款利率後，未來下調貸款利率
為弱復甦加油添柴的可能亦在上升中。

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