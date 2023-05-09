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09/05/2023 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入１８﹒２１億元，買中海油沽建行

　　《經濟通通訊社９日專訊》昨日（８日）恒指高開７８點，報２０１２８點。最高升２７２
點報２０３２１點，最低升３２點報２００８１點。恒指收報２０２９７點，升２４７點或
１﹒２４％。
　　北水全日淨流入１８﹒２１億元，上日淨流出９﹒８１億元。北水淨買入最多的個股依次是
中國海洋石油（００８８３）、中國銀行（０３９８８）、工商銀行（０１３９８）；淨賣出最
多的依次是建設銀行（００９３９）、美團（０３６９０）、中芯國際（００９８１）。
　　主板成交１０８０億元增加９﹒９％。其中港股通成交３６４﹒３億元，佔總成交
３３﹒７％。
　　中國海洋石油升５﹒８３％報１３﹒０６元，北水淨買入９﹒８億元；中國銀行升
４﹒５９％報３﹒４２元，北水淨買入８﹒５億元；工商銀行升４﹒４７％報４﹒６７元，北水
淨買入２﹒２億元。
　　建設銀行升３﹒６８％報５﹒６３元，北水淨賣出１１﹒１億元；美團跌１﹒０３％報
１３４﹒２元，北水淨賣出２﹒９億元；中芯國際跌０﹒７２％報２０﹒８元，北水淨賣出２億
元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　　９﹒７８
　　中國銀行　　　（０３９８８）　　　　　　８﹒５４
　　工商銀行　　　（０１３９８）　　　　　　２﹒２２
　　中國移動　　　（００９４１）　　　　　　２﹒１５
　　兗礦能源　　　（０１１７１）　　　　　　１﹒７５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　建設銀行　（００９３９）　　　　－１１﹒０９
　　美團　　　（０３６９０）　　　　　－２﹒８９
　　中芯國際　（００９８１）　　　　　－２﹒０２
　　農業銀行　（０１２８８）　　　　　－０﹒９０
　　騰訊控股　（００７００）　　　　　－０﹒６３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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