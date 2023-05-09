【北水炒Ｄ乜】淨流入１８﹒２１億元，買中海油沽建行

《經濟通通訊社９日專訊》昨日（８日）恒指高開７８點，報２０１２８點。最高升２７２
點報２０３２１點，最低升３２點報２００８１點。恒指收報２０２９７點，升２４７點或
１﹒２４％。
北水全日淨流入１８﹒２１億元，上日淨流出９﹒８１億元。北水淨買入最多的個股依次是
中國海洋石油（００８８３）、中國銀行（０３９８８）、工商銀行（０１３９８）；淨賣出最
多的依次是建設銀行（００９３９）、美團（０３６９０）、中芯國際（００９８１）。
主板成交１０８０億元增加９﹒９％。其中港股通成交３６４﹒３億元，佔總成交
３３﹒７％。
中國海洋石油升５﹒８３％報１３﹒０６元，北水淨買入９﹒８億元；中國銀行升
４﹒５９％報３﹒４２元，北水淨買入８﹒５億元；工商銀行升４﹒４７％報４﹒６７元，北水
淨買入２﹒２億元。
建設銀行升３﹒６８％報５﹒６３元，北水淨賣出１１﹒１億元；美團跌１﹒０３％報
１３４﹒２元，北水淨賣出２﹒９億元；中芯國際跌０﹒７２％報２０﹒８元，北水淨賣出２億
元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
中國海洋石油 （００８８３） ９﹒７８
中國銀行 （０３９８８） ８﹒５４
工商銀行 （０１３９８） ２﹒２２
中國移動 （００９４１） ２﹒１５
兗礦能源 （０１１７１） １﹒７５
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
淨賣出最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
建設銀行 （００９３９） －１１﹒０９
美團 （０３６９０） －２﹒８９
中芯國際 （００９８１） －２﹒０２
農業銀行 （０１２８８） －０﹒９０
騰訊控股 （００７００） －０﹒６３
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多