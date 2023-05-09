《日入而息》長實以４８億向英房託提購，內地進出口數據喜憂參半

《今天重點》

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李家超稱下周四舉行立法會行政長官互動交流答問會；明天率團訪問重慶３日，將設瑜港合作會

議機制；政府確保電力供應穩定及電價合理，考慮輸入更多潔淨能源；歡迎各國官員來港拓展商

務，接下來將訪問東盟國家

長實（０１１１３）附屬擬向英國ＲＥＩＴ提建議現金收購要約，涉４﹒８５億英鎊；擬購英國

ＲＥＩＴ，長實表示可擴充集團環球房地產資產組合

恒生銀行（０００１１）申請增設人民幣櫃台

內地４月美元計出口增８﹒５％，進口跌７﹒９％大遜預期

外交部表示籲加方停止無理挑釁，否則必將堅決有力回擊；外交部反制，加拿大駐上海領事甄逸

慧周六前離開中國

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《即日市況》

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恒指全日低收４２９點報１９８６７，中芯收跌７％，申洲收挫６％

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《深滬股市》

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中特估摔一跤，滬指戲劇性跌１﹒１％，進口數據急瀉

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《美元匯價》

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鎊匯最近支持在１﹒２５４０

歐元最新報１﹒０９７８╱８２，日圓最新報１３４﹒８９╱９２

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《公司業績》

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鴻騰精密（０６０８８）首季錄持續經營淨虧損９２９﹒７萬美元

長和（００００１）附屬ＣＫＨＧＴ首季收益升１％，毛利升２％

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《公司資訊》

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新世紀集團（００２３４）附屬公司向客戶授出２１３０萬元按揭貸款

碧桂園（０２００７）發行兩期共１７億元人民幣中票

渣打溫拓思稱認為美國加息周期結束為時尚早；需重新審視銀行「大到不能倒」的觀點；２至４

月份內地客戶預約到分行數量較通關前增加３倍；

滙豐因提供錯誤信用卡數據而遭印度央行罰款

和記電訊（００２１５）目標年內開多２至３間ＳＵＰＲＥＭＥ，五一上客量微升

百度（０９８８８）盲人導航眼鏡專利獲授權，提供語音導航避障提示；１５萬企業申請文心一

言內測，３場景需求最高

攜程集團（０９９６１）Ｔｒｉｐ﹒ｃｏｍ與亞馬遜網絡服務建立聯合創新實驗室

中銀香港（０２３８８）截至３月「私人財富」客戶數目按年上升逾三成

思科任命封小韵為港澳及華南區總經理，把握大灣區機遇

中國軟件國際（００３５４）根據股份獎勵計劃購買股份

舜宇（０２３８２）４月手機鏡頭出貨量按年下降２５﹒３％

達力集團（０００２９）及深圳航運同意撤回圳華強制清算

恒生銀行（０００１１）申請增設人民幣櫃台

新地（０００１６）ＵＮＩＶＥＲＳＩＴＹ ＨＩＬＬ第２Ｂ售１８３伙，入場３３２萬

俊知集團（０１３００）旗下公司中標中國電信饋線產品及配件採購項目

信達生物（０１８０１）達伯舒新藥獲國家藥監局批准用於肺癌患者治療

戴德梁行任命Ｍｉｃｈｅｌｌｅ ＭａｃＫａｙ為全球首席執行官

長實（０１１１３）附屬擬向英國ＲＥＩＴ提建議現金收購要約，涉４﹒８５億英鎊

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《國企紅籌》

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上海電氣（０２７２７）首個英國光伏項目收工

龍源電力（００９１６）上月發電量增１４％，首４個月升９％

中糧家佳康（０１６１０）４月生豬出欄量按年增３﹒８％

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《神州民企》

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涉合同糾紛，國美電器（００４９３）所持５５０４萬元股權被凍結

醫渡科技（０２１５８）聯屬中標深圳惠民保項目第三方平台項目

佳源國際（０２７６８）成首家清盤百強房企，重組獲支持仍在劫難逃

大明國際（０１０９０）料首季淨利潤跌約９４％

魯大師（０３６０１）附屬認購３０００萬元人幣結構性存款產品

四環醫藥（００４６０）新型胰島素注射液上市申請獲藥監局受理

閱文集團（００７７２）程武辭任首席執行官，侯曉楠接任

海昌海洋公園（０２２５５）與華僑城歡樂谷集團簽協議，在成都經營奧特曼主題館

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《中國要聞》

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深圳今年計劃新建１６﹒５萬個住宅單位，保障房佔７萬

光大銀行表示出口增速面臨放緩壓力，惟料仍將保持增長

北京市消協表示不得強制消費者「掃碼點餐」

檢察機關首季辦房屋買賣類民事訴訟大升至８００餘件

中證協要求券商對員工管理自查，強調薪酬和社交行為

銀保監同意比亞迪全面收購「明天系」旗下易安財險

鬥魚回應監管進駐表示將進一步優化內容審核機制

渤海銀行大連分行涉５項違法違規，被罰款３３０萬

中國首４月對美貿易降４﹒２％，對歐盟增長４﹒２％；首４月汽車出口增１﹒２倍，集成電路

進口跌近二成

４月美元計出口增８﹒５％，進口跌７﹒９％大遜預期

領英８月關閉領英職場Ａｐｐ，據報在華裁員７１６人

內地咨詢公司凱盛融英涉危害國家安全被查

北京銀保監局表示銀行保險機構要強化農村金融環境建設

首批３隻中證國新央企股東回報ＥＴＦ產品下周開售

４月中國中小企業發展指數為８９，連續兩月下降

人行２０億逆回購利率持平，淨投放２０億

４月房企融資規模環比降兩成，信用債發行放緩

中指院表示５月房企到期債券餘額超六百億信用債佔八成

江蘇昆山兩樓盤大幅降價被停網簽，涉萬科及光大嘉寶

上海美國商會表示對從事盡調諮詢在華美企受查表示關切

大新銀行表示內地與西方關係趨緊，不利高端產品進出口

上期所表示推動上市氧化鋁期貨、合成橡膠期貨與期權等

英機構評中國最強十大品牌，微信茅台五糧液列前三

統計局表示去年城鎮非私營單位人員年平均工資增近７％

外交部回應凱盛融英涉危害國安受查：正常執法行為

快手電商升級「川流計劃」，今年６００億流量激勵

盒馬發起成立預製菜生態聯盟，多家上市公司加盟

國資委表示央企近兩年投入引進５８５億元鞏固脫貧成果

券商指城投負債增速創監管以來新低，多地城投債減負

國壽集團旗下養老險公司企業年金管理規模突破萬億元

國六Ｂ汽車排放標準７月實施，部分車型獲半年過渡期

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《寶島快訊》

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台股收升０﹒１８％，報１５７２７﹒７點

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《國際要聞》

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南韓總統發言人表示尹錫悅決斷使韓方主導韓日關係

日媒表示日韓將連接兩國雷達，共享北韓彈道導彈訊息

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《外圍經濟》

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日本實際薪資連續１２個月下降，或迫使首相提前大選

植田和男稱若通脹持續在２％，將著手退出寬鬆政策

抖音表示ＡＩ生成內容必須有顯著標識，禁造假傳謠

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《大國博弈》

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外交部表示籲加方停止無理挑釁，否則必將堅決有力回擊；外交部反制，加拿大駐上海領事甄逸

慧周六前離開中國

南韓稱美將延長該國晶片公司在華工廠的出口管制豁免

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《美息見頂》

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上海商業銀行上調最優惠利率０﹒１２５厘至６厘

招商永隆銀行明起上調最優惠利率０﹒１２５厘至６厘

保德信稱聯儲局仍舉棋不定，或年底前轉為降息

施羅德投資表示加息不再自動導航，政策或將以數據主導

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《其他消息》

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仲量聯行表示加息及結婚生育率降，樓價短期欠上升動力

華懋「瑜一．天海」推不少於９０伙，將於本周內開價

深股通全日流出逾８億元，外資連續三日淨流入；滬股通額度全日用４１億元，外資淨流入近１

０億元

默沙東估算疫情為本港帶來每年４１６億元經濟損失

李家超稱下周四舉行立法會行政長官互動交流答問會；明天率團訪問重慶３日，將設瑜港合作會

議機制；政府確保電力供應穩定及電價合理，考慮輸入更多潔淨能源；歡迎各國官員來港拓展商

務，接下來將訪問東盟國家

金管局表示逾３０家機構領袖確認出席１１月國際金融峰會；余偉文稱本港ＧＤＰ或在港府估算

範圍高端

海外律師修例明恢復二讀，林定國：通盤考慮審批申請

港府代表團將到訪重慶創科及物流設施

議員冀延長行政長官互動交流答問會時間及加密次數

建造及物管界反映工作暑熱警告實際執行有困難

港府申請承辦全運會８項目，相信香港有機會爭奪獎牌

陳茂波稱亞洲未來綠色經濟規劃料達６６萬億美元

勞工處相信大部分僱主願意配合中暑指引，不一定要重罰

富達國際表示３６％亞太區女性對財務狀況有信心，比例低於男性

英商貿大臣莊敦文訪港，先後與許正宇及李澤鉅會晤

政府擬修例訂明現實和網絡侮辱區旗區徽同屬犯罪

民建聯表示建議以混合模式發展「捷運系統」

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