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即市新聞

10/05/2023 07:50

《國金頭條》白宮與國會未打破債限僵局，市場氣氛受壓美股下行

　　《經濟通通訊社１０日專訊》美國總統拜登周二（９日）與國會共和黨人就提高債務上限展
開的會晤仍未取得進展，打壓市場氣氛，美股下行。投資者正等待周三（１０）公布的美國
ＣＰＩ數據，決定下一步行動。
　　道指下跌５６﹒８８點，或０﹒２％，報３３５６１﹒８１點。標普５００下跌１８﹒９５
點，或０﹒５％，報４１１９﹒１７點。納指跌７７﹒３６點，或０﹒６％，報
１２１７９﹒５５點。
　　共和黨籍眾院議長麥卡錫在與拜登會晤前，明確拒絕了短期提高債務上限的方案。市場人士
指出，這次債務上限談判不太可能取得突破性進展，最可能的結果應該是國會同意提高並延長債
務上限至９月３０日，也就是本財年結束時。
　　高盛建議，投資者應對未來幾個月美股波動加劇做好準備。投資者正在等待美國最新通脹數
據。經濟學家預計，ＣＰＩ將按年上漲５％，凸顯物價壓力仍然很高。
　
＊油價連續第四天上漲＊
　
　　美匯指數小幅走高，漲０﹒１８％，至１０１﹒４。歐元兌美元下跌０﹒３％，至
１﹒０９６８。美元兌日圓約持平於１３５﹒０９。紐約期金漲９﹒７美元，報每盎司
２０４２﹒９美元。
　　拜登政府宣布今年稍後補充戰略石油儲備（ＳＰＲ），推動油價連續第四天上漲。紐約油期
上漲５５美仙，報每桶７３﹒７１美元。布蘭特期油漲４３美仙，報每桶７７﹒４４美元。
（ｊｆ）

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