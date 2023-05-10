【外圍經濟】日圓走軟刺激出口，豐田汽車第四季營業利潤增３５％

《經濟通通訊社１０日專訊》日本豐田汽車公司周三（１０日）公布，在截至３月底的第四

季，得益於日圓走軟刺激出口，營業利潤增長３５％，達到６２６９億日圓。預計今年在全年銷

售１１３８萬輛汽車，經營利潤增長約１０％，達３萬億日圓，符合預期。（ｊｆ）

