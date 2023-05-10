【外圍經濟】德國４月ＣＰＩ按年升７﹒２％，符合預期

《經濟通通訊社１０日專訊》德國聯邦統計局周三（１０）公布最新數據，該國４月份
ＣＰＩ按年上升７﹒２％；按月升０﹒４％；均符合預期。本周較早前公布的數據顯示，德國３
月工業產出按月下降３﹒４％，高於市場預計的１﹒３％。（ｊｆ）
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