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10/05/2023 15:23

【國際要聞】東盟峰會在印尼召開，謀與中美對抗保持距離

　　《經濟通通訊社１０日專訊》東盟（ＡＳＥＡＮ）周三（１０日）在印尼中部納閩巴霍舉行
首腦峰會。擔任會議主席的印尼總統維多多在會議開始時發表講話，對國與國之間「鬥爭激化，
世界局勢無法預測」表達擔憂，並呼籲東盟團結，促進和平與增長。
　　據日本《共同社》報道，菲律賓建議在峰會主席聲明中，因應中美對立寫入「在大國鬥爭背
景下，確認東盟中心主義」。日媒分析指，此舉或意在團結東盟，與中美保持距離。（ｊｆ）

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