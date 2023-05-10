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10/05/2023 12:05

《午市前瞻》專家料恒指２０４００有阻力，新股普樂師如何部署？

　　《經濟通通訊社１０日專訊》恒生指數半日收報１９７２３，跌１４３點或０﹒７２％，主
板成交５１５﹒４５億元。恒生中國企業指數報６６６７，跌６７點或１﹒０１％。恒生科技指
數報３７７８，跌２０點或０﹒５３％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、建設銀行（００９３９）及美團
（０３６９０）；騰訊控股收報３２７﹒２元，跌１﹒２元或０﹒３７％，成交２４﹒２３億元
；建設銀行收報５﹒４４元，跌０﹒１３元或２﹒３３％，成交１６﹒４２億元；美團收報
１２７﹒３元，跌３元或２﹒３％，成交１４﹒４３億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、
建設銀行及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）；
阿里巴巴－ＳＷ收報７９﹒３元，跌０﹒１５元或０﹒１９％，成交１３﹒２９億元。
　
＊溫鋼城：外貿數據欠佳拖低港股＊
　
　　恒指上日（９日）午後跌幅擴大，最終跌４２９點或２﹒１２％，再次失守兩萬點關口。今
日低開７點，報１９８６０。科技股早段變幅不大，京東（０９６１８）、小米（０１８１０）
曾跌逾１％，而港交所（００３８８）一度跌近２％，汽車股吉利（００１７５）及比亞迪
（０１２１１）則逆市升逾３％。
　　ｉＦＡＳＴ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｍａｒｋｅｔｓ副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，內地
４月進口按年跌幅達７﹒９％，遠差於市場預期，反映內需相對較弱，出口按年增幅亦較３月份
有所回落，是拖累港股走勢的因素之一。他續指，早前「中特估」概念股已累積不小的升幅，近
日湧現獲利盤，北水又不太積極入市，目前港股鑊氣不足，估計短期難以大升。他預期，恒指會
在１９５００至２０４００之間上落。
　
＊普樂師中籤者宜候高獲利＊
　
　　內地銷售及營銷服務供應商普樂師（０２４８６）明日掛牌，香港公開發售共有２１９２份
有效申請，股份超購１﹒２倍，一手２００股中籤率１００％。該股上市定價為１０﹒６元，屬
招股價範圍１０﹒６元至１１﹒８元之下限，淨籌２﹒１２２億元。
　　溫鋼城指，普樂師主要專注提供實地銷售及營銷解決方案，當中涉及科技上的業務，而大型
科技股走勢偏軟，集團業務亦未算突出，加上目前市場抽新股的氣氛一般，估計普樂師的股價難
炒得火熱，對集團前景亦不抱太大期望。按照１０﹒６元的定價而言，他建議成功中籤的投資者
可於股價抽高至１２至１３元後離場，８元為止蝕位。（ｅｒ）

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