【北水炒Ｄ乜】淨流出２﹒３５億元，買騰訊沽建行

《經濟通通訊社１０日專訊》今日恒指低開７點，報１９８６０點。最高升１２點報
１９８８０點，最低跌１７０點報１９６９６點。恒指收報１９７６２點，跌１０５點或
０﹒５３％。
北水全日淨流出２﹒３５億元，上日淨流入９﹒４億元。北水淨買入最多的個股依次是騰訊
控股（００７００）、恒生中國企業（０２８２８）、美團（０３６９０）；淨賣出最多的依次
是建設銀行（００９３９）、中國移動（００９４１）、工商銀行（０１３９８）。
主板成交９８８﹒０３億元減少１９﹒１％。其中港股通成交２５８﹒３億元，佔總成交
２６﹒１％。
騰訊控股升０﹒３７％報３２９﹒６元，北水淨買入６﹒１億元；恒生中國企業跌
０﹒６５％報６７﹒４８元，北水淨買入５﹒２億元；美團跌１％報１２９元，北水淨買入
３﹒２億元。
建設銀行跌２﹒１５％報５﹒４５元，北水淨賣出５﹒９億元；中國移動跌０﹒７３％報
６７﹒６５元，北水淨賣出２﹒７億元；工商銀行跌３﹒０４％報４﹒４７元，北水淨賣出
２﹒５億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
騰訊控股 （００７００） ６﹒０６
恒生中國企業 （０２８２８） ５﹒１９
美團 （０３６９０） ３﹒２１
中國海洋石油 （００８８３） ２﹒１７
中國石油股份 （００８５７） ２﹒１２
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
淨賣出最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
建設銀行 （００９３９） －５﹒９２
中國移動 （００９４１） －２﹒６８
工商銀行 （０１３９８） －２﹒５２
中國財險 （０２３２８） －０﹒８７
中芯國際 （００９８１） －０﹒２８
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多