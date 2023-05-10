【北水炒Ｄ乜】淨流出２﹒３５億元，買騰訊沽建行

《經濟通通訊社１０日專訊》今日恒指低開７點，報１９８６０點。最高升１２點報

１９８８０點，最低跌１７０點報１９６９６點。恒指收報１９７６２點，跌１０５點或

０﹒５３％。

北水全日淨流出２﹒３５億元，上日淨流入９﹒４億元。北水淨買入最多的個股依次是騰訊

控股（００７００）、恒生中國企業（０２８２８）、美團（０３６９０）；淨賣出最多的依次

是建設銀行（００９３９）、中國移動（００９４１）、工商銀行（０１３９８）。

主板成交９８８﹒０３億元減少１９﹒１％。其中港股通成交２５８﹒３億元，佔總成交

２６﹒１％。

騰訊控股升０﹒３７％報３２９﹒６元，北水淨買入６﹒１億元；恒生中國企業跌

０﹒６５％報６７﹒４８元，北水淨買入５﹒２億元；美團跌１％報１２９元，北水淨買入

３﹒２億元。

建設銀行跌２﹒１５％報５﹒４５元，北水淨賣出５﹒９億元；中國移動跌０﹒７３％報

６７﹒６５元，北水淨賣出２﹒７億元；工商銀行跌３﹒０４％報４﹒４７元，北水淨賣出

２﹒５億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） ６﹒０６

恒生中國企業 （０２８２８） ５﹒１９

美團 （０３６９０） ３﹒２１

中國海洋石油 （００８８３） ２﹒１７

中國石油股份 （００８５７） ２﹒１２

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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建設銀行 （００９３９） －５﹒９２

中國移動 （００９４１） －２﹒６８

工商銀行 （０１３９８） －２﹒５２

中國財險 （０２３２８） －０﹒８７

中芯國際 （００９８１） －０﹒２８

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