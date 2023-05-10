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即市新聞

10/05/2023 17:20

【夜期時段】即月期指最新報１９６９１點，跌８點，低水７１點

　　《經濟通通訊社１０日專訊》即月期指在夜期時段開市報１９６９６點，跌３點，低水６６
點，最新報１９６９１點，跌８點，低水７１點，合約成交２２１張。
　　即月國指期貨在夜期時段開市報６６８９點，升２點，高水６點，最新報６６９１點，升４
點，高水８點，合約成交３９５張。

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