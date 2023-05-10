《再戰明天》英倫銀行公布議息結果，京東中芯公布業績

《經濟通通訊社１０日專訊》英倫銀行公布議息結果，及京東中芯公布業績，料為周四

（１１日）市場焦點。

各國重要經濟活動方面，七國集團（Ｇ７）財長和央行總裁會議舉行，歐洲央行管理委員會

委員暨西班牙央行總裁德科斯出席國際金融論壇。本港時間周四晚７：００ｐｍ，英倫銀行公布

利率決議和貨幣政策報告。



＊中國公布ＣＰＩ及ＰＰＩ，美國公布ＰＰＩ＊



數據方面，周四本港時間７：５０ａｍ，日本公布３月國際收支經常帳餘額，料由

２１９７２億日圓升至２８９０７億日圓。本港時間９：３０ａｍ，中國公布４月消費者物價指

數，年率升幅料由０﹒７％收窄至０﹒３％；４月生產者物價指數年率跌幅料由２﹒５％擴大至

３﹒３％。本港時間７：００ｐｍ，英國公布官方指標利率，料由４﹒２５％升上４﹒５％。本

港時間８：３０ｐｍ，美國公布連續申請失業救濟金人數，料由１８０﹒５萬升至１８２萬；４

月生產者物價指數月率料由下滑０﹒５％改善至升０﹒３％，年率升幅料由２﹒７％收窄至

２﹒５％；首次申請失業救濟金人數料由２４﹒２萬升至２４﹒５萬。

在本港，明日公布業績的公司有：華虹（０１３４７）、京東物流（０２６１８）、京東集

團（０９６１８）、中芯（００９８１）等。

此外，明日子不語（０２４２０）將有基石投資者持股解禁。（ｗａ）

