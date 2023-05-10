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10/05/2023 10:36

【香港要聞】江玉歡質疑公屋富戶暫准居住證有效期１年過長

　　《經濟通通訊社１０日專訊》立法會房屋事務委員會委員江玉歡在電台節目中表示，質疑房
委會富戶政策中，相關「定期暫准居住證」最長有效１年是過長。她認為，３至６個月要求租戶
遷出通知期較合適。為堵塞漏洞，住戶一旦達「富戶」標準，無論以甚麼方式轉移資產，都應該
要遷走。
　　　根據現行政策，若公屋租戶的家庭入息超過現行公屋入息限額５倍，或總資產淨值超過公
屋入息限額１００倍，房屋署會發「遷出通知書」，江玉歡指，這類住戶應該有能力購買居屋或
租住私樓。
　　她表示，富戶政策原意是更妥善運用資源，但例如有人寧願降低薪金甚至辭職以符資格等弊
端，輪候冊上的居民亦最少要等６年才能上樓；但入住首１０年都毋須再申報資產入息，形成「
難入難出」的問題，令公屋流轉相當慢，做法不可取，應從多方面檢討。
　　房委會計劃檢討「公屋富戶」政策，消息指，房委會傾向收緊「富戶政策」的入息限額和總
資產限額等，至於收緊幅度暫未有定案。據悉，房委會資助房屋小組委員會上周舉行集思會，有
委員傾向縮短暫住期；收緊公屋租戶入住１０年內毋須作資產申報的安排；以及收緊「富戶政策
」的入息限額和總資產限額。（ｒｈ）

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