《小傳日記》食住ＡＩ概念嚟香港上市？傳出門問問搞ＩＰＯ籌錢！

《小傳日記》ＡＩ概念絕對係今年嘅熱話，好多間公司相繼推出ＡＩ模型同產品。今日就有

消息指，一間同ＡＩ相關嘅公司「出門問問」今年內會喺香港以ＩＰＯ形式上市，據報集資規模

可能有２億至３億美金（約１５﹒６億至２３﹒４億港紙）。

據知情人士指，出門問問正係同中金公司同招銀國際合作，最快年內喺香港搞ＩＰＯ，但相

關考慮仍然處於初步階段，發行規模同時機等細節仍然可能有變化。

出門問問，聽個名同內地另一個平台「滴滴打車」差唔多，都係同啲日常生活有關嘅公司。

佢喺２０１２年由Ｇｏｏｇｌｅ前成員成立，直至２０１７年４月為止，已經完成６輪融資，累

計融資逾２﹒５億美金，期間引入紅杉資本、Ｇｏｏｇｌｅ、大眾汽車集團等投資者。

講得出門問問，點可以少咗語言助手呢。公司最先開發一款語言助手Ａｐｐ，用戶只需要通

過口語化嘅提問方式，就可以搵到有關衣、食、住、行嘅生活資訊。另外，公司提供智能車載方

案，亦會生產智能手錶Ｔｉｃｗａｔｃｈ同耳機等設備，早前更加發布自主研發嘅大型語言模型

「序列猴子」。

雖然出門問問未有回應相關消息，但趁住ＡＩ熱潮過嚟香港以ＩＰＯ形式上市，都不無道理

嘅。只不過，自從疫情之後炒新股嘅熱潮已經冷卻唔少，出門問問抽新股嘅反應未必太高。同埋

，阿爺發布咗管理辦法草案，計劃要求生成式ＡＩ產品提供服務前申報安全評估，出門問問的「

序列猴子」平台都包括在內，始終有監管風險，踩中條界就麻煩喇，請請！



＊編者按：本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文

只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議

及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經

濟通》、編者及作者無關。

