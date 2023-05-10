【數據解讀】景順：環球對中國商品需求仍穩健，家庭消費有待增長

《環富通基金頻道１０日專訊》景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭發表關於中

國最新進出口數據的觀點。



＊出口強勁或被視為雙刃劍，當局將全力提振消費情緒＊



中國發布的４月份出口數據好於預期，出口按年增長８﹒５％（市場預期為８﹒０％），而

進口按年下降７﹒９％（市場預期為下降０﹒２％）。出口好於預期，反映了環球對中國商品的

需求意外穩健。儘管４月份中國四大採購經理人指數（ＰＭＩ）均下滑，其中製造業ＰＭＩ更是

跌至５０﹒０擴張線（ｅｘｐａｎｓｉｏｎａｒｙ ｍａｒｋ）之下，但４月份強勁的出口數據

表明這一經濟支柱仍保持良好發展趨勢。市場參與者可能視之為一把雙刃劍，一方面強勁的出口

利好中國經濟，但另一方面對於尋求抑制高通脹及需求的央行來說，這並非一個好徵兆。

進口不及預期，可能表明隨著中國作為世界第二大經濟體持續反彈，中國家庭消費仍有待增

長。最近的黃金周假期數據顯示，家庭願意在體驗消費上釋放購買力，比如外出就餐及國內短程

旅遊，但未有準備購買副消費品及產品。未來數月，料政策制定者傾向於全力提振消費者及私企

的情緒，這應該會對支出產生正面影響。（ｗａ）

