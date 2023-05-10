恒指全日低收１０５點報１９７６２，龍湖跌４％，舜宇升３﹒３％

《經濟通通訊社１０日專訊》美國總統拜登周二（９日）與國會共和黨人就提高債務上限展

開的會晤仍未取得進展，打擊市場氣氛，美股下行。投資者正等待周三（１０）公布的美國

ＣＰＩ數據，決定下一步行動。

道指隔晚收跌５６點；標普５００收跌１８點；納指收跌７７點。投資者正在等待美國最新

通脹數據。經濟學家預計，ＣＰＩ將按年上漲５％，凸顯物價壓力仍然很高。

港股向下，恒生指數全日收報１９７６２，跌１０５點或０﹒５３％，主板成交

９８８﹒０３億元。恒生中國企業指數報６６８３，跌５１點或０﹒７７％。恒生科技指數報

３８１１，升１２點或０﹒３４％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及建設

銀行（００９３９）；騰訊控股收報３２９﹒６元，升１﹒２元或０﹒３７％，成交５１﹒１８

億元；阿里巴巴－ＳＷ收報８０﹒２元，升０﹒７５元或０﹒９４％，成交３３﹒５億元；建設

銀行收報５﹒４５元，跌０﹒１２元或２﹒１５％，成交３３﹒３３億元。國指三大成交股份依

次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及建設銀行。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－

ＳＷ及美團（０３６９０）；美團收報１２９元，跌１﹒３元或１％，成交２８﹒３億元。

龍湖（００９６０）收跌４％，報２０﹒７元，該股成交約１７３２萬股，涉資３﹒６１億

元，盤中高見２１﹒７元，最低見２０﹒６元；中海外（００６８８）跌３﹒３％，收報

１９﹒９２元；申洲國際（０２３１３）跌３﹒２８％，收報６９﹒３５元；潤地

（０１１０９）跌３﹒２２％，收報３４﹒５５元；李寧（０２３３１）收跌３﹒１３％，報

５１﹒１元；工行（０１３９８）跌３﹒０４％，收報４﹒４７元。

另外，舜宇光學科技（０２３８２）逆市收升３﹒２９％，報８３﹒１元，該股成交約

３９７萬股，涉資３﹒２８億元，盤中高見８４﹒０５元，最低見７９﹒８５元；金沙

（０１９２８）升２﹒５９％，收報２５﹒７５元；比亞迪（０１２１１）升２﹒４４％，收報

２４３﹒４元；中芯（００９８１）升２﹒１８％，收報１９﹒６８元。（ｋｙ）

