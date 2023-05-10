【聚焦人幣】中間價貶４４點子四連跌，報６﹒９２９９近２個月低

《經濟通通訊社１０日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９２９９，
較上個交易日跌４４點子，四連跌，續刷自３月１３日以來近２個月新低，上個交易日報
６﹒９２５５。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
１美元╱人民幣 ６﹒９２９９ ＋４４﹒００
１歐元╱人民幣 ７﹒６００４ －１３１﹒００
１００日圓╱人民幣 ５﹒１２４１ －１９﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒８８４１ ＋１７﹒６０
１英鎊╱人民幣 ８﹒７５０１ ＋１７３﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒６８８２ －７３﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒３９２３ ＋９﹒００
１新加坡╱人民幣 ５﹒２２２４ －２６﹒００
１瑞郎╱人民幣 ７﹒７８６５ ＋７２﹒００
１加元╱人民幣 ５﹒１８００ ＋１５﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６４２０ ＋１２﹒３０
１人民幣╱俄羅斯盧布 １１﹒２４１８ ＋１４８﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒６８８０ ＋４２９﹒００
１人民幣╱韓元 １９１﹒２２００ ＋９﹒００
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。
etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多