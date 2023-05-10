【聚焦人幣】中間價貶４４點子四連跌，報６﹒９２９９近２個月低

《經濟通通訊社１０日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９２９９，

較上個交易日跌４４點子，四連跌，續刷自３月１３日以來近２個月新低，上個交易日報

６﹒９２５５。

貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒９２９９ ＋４４﹒００

１歐元╱人民幣 ７﹒６００４ －１３１﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒１２４１ －１９﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８８４１ ＋１７﹒６０

１英鎊╱人民幣 ８﹒７５０１ ＋１７３﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒６８８２ －７３﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒３９２３ ＋９﹒００

１新加坡╱人民幣 ５﹒２２２４ －２６﹒００

１瑞郎╱人民幣 ７﹒７８６５ ＋７２﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒１８００ ＋１５﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６４２０ ＋１２﹒３０

１人民幣╱俄羅斯盧布 １１﹒２４１８ ＋１４８﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒６８８０ ＋４２９﹒００

１人民幣╱韓元 １９１﹒２２００ ＋９﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

