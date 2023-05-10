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即市新聞

10/05/2023 09:26

【聚焦人幣】中間價貶４４點子四連跌，報６﹒９２９９近２個月低

　　《經濟通通訊社１０日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９２９９，
較上個交易日跌４４點子，四連跌，續刷自３月１３日以來近２個月新低，上個交易日報
６﹒９２５５。
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒９２９９　　＋４４﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒６００４　－１３１﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒１２４１　　－１９﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８８４１　　＋１７﹒６０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒７５０１　＋１７３﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒６８８２　　－７３﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒３９２３　　　＋９﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　５﹒２２２４　　－２６﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　７﹒７８６５　　＋７２﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒１８００　　＋１５﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６４２０　　＋１２﹒３０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　１１﹒２４１８　＋１４８﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒６８８０　＋４２９﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１９１﹒２２００　　　＋９﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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