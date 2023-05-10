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即市新聞

10/05/2023 15:57

【阿里重組】淘寶天貓完成架構調整，劃分三個業務發展中心

　　《經濟通通訊社１０日專訊》淘寶天貓本輪架構調整完成，但與此前盛傳調整為３個「行業
發展部」的消息不同。今日淘寶天貓舉行６１８啟動會，淘寶天貓商業集團ＣＥＯ戴珊透露，淘
寶天貓集團旗下分為「中小企業發展中心」、「品牌業務發展中心」和「超市業務發展中心」，
分別由汪海、劉鵬、劉一曼擔任總裁。同時，由劉博擔任淘天集團阿里媽媽及市場公關總裁，由
韓雯斐擔任淘天集團市場部總經理。品牌業務發展中心將重點助力企業做好品牌、商品、用戶的
全周期建設、運營和發展及運營全盤生意；中小企業發展中心服務創業者和中小商家，將重點建
設超過２０萬家特色店舖。
　　戴珊表示，在生成式ＡＩ等科技變革和消費行為習慣變遷的時代大背景下，新生變革、自我
變革不是選擇題而是必答題。淘寶天貓已確定三大變革方向：升級新場景、新生態和新技術。而
在新的一年，淘寶將舉集團科技和數據能力，升級所有現有商家工具，並創造ＡＩ時代全新的使
用者產品和服務。
　　戴珊又表示，淘寶今年會在用戶規模上進行歷史性的巨大投入，希望明年此刻商家能明顯感
受到到店的人增加。只有服務好更多的用戶，商家才能做大。戴珊稱，淘寶依然是一個朝氣蓬勃
的青年，是消費者首選喜歡的平台，依然有全球規模最大的消費者，也依然是高淨值用戶最多的
平台、最強最大的平台。（ｓｌ）

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