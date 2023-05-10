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10/05/2023 15:24

【香港要聞】立法會三讀通過《法律執業者條例》修訂

　　《經濟通通訊社１０日專訊》立法會今日以不記名方式三讀通過《法律執業者（修訂）條例
草案》，海外律師參與國安案須獲行政長官證明書，並設甄別和覆核機制。
　　律政司長林定國表示，今次修例目的是有效落實人大常委釋法精神，應對潛在國安風險，重
申甄別程序是由行政長官排除沒有明顯證據的申請，避免浪費法庭資源，又強調政府珍視海外律
師專案認許制度，但必須與維護國安安全的凌駕性考慮，取得平衡。他指目前大部分國家和地區
沒有專案認許制度，更不會容許海外律師參與國安案件，條例草案通過後，本港制度仍然比絕大
部分地方開放和寬鬆。
　　特區政府因應去年全國人大常委會解釋《港區國安法》當中條文，之後提出修訂《法律執業
者條例》。現行《法律執業者條例》規定在香港無執業資格的海外大律師，可獲法院以專案方式
認許處理個別案件。
　　修訂條例草案根據《香港國安法》第４７條規定，特區政府在審理危及國家安全犯罪的案件
中，有關行為是否涉及國家安全，證據是否涉及國家機密的認定問題，需向行政長官取得認證書
，並對法院具有約束力；而沒有香港全權執業資格的海外大律師，是否可以擔任危害國家犯罪案
件的辯護人，亦是《香港國安法》第４７條所規定的需認證的問題。（ｃｌ）

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