  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

10/05/2023 16:21

【香港政情】孫玉菡引述夏寶龍稱要妥善處理人力不足挑戰

　　《經濟通通訊社１０日專訊》勞工及福利局長孫玉菡昨日獲國務院港澳辦主任夏寶龍接見後
，今日總結北京行程時表示，他向夏寶龍匯報了勞福事務的最新工作及未來方向，港澳辦肯定局
方的工作，勉勵繼續努力。
　　孫玉菡提到早前率領５０人訪問團到大灣區，視察安老和殘疾相關設施，夏寶龍鼓勵當局用
好大灣區機遇，為處理港人安老問題，提供多一個選擇。
　　勞工及人力人才方面，孫玉菡稱，已向中央匯報了院舍輸入護理員特別計劃，最快年中接受
申請，設有７０００個限額，當局會盡快有細節，強調會確保本地護理員優先就業。他引述夏寶
龍指，當局面對不同行業的勞工短缺問題時，需要與業界有充分溝通，妥善處理好人力資源的挑
戰。　
　
＊明白業界需時適應新暑熱指引＊　
　
　　勞工處下周一（１５日）起推行新的《預防工作時中暑指引》，僱主需就不同「工作暑熱警
告」級別，安排工人休息時間或暫停工作。孫玉菡指，當局早於去年已開始籌備工作，並與不同
持份者充分溝通，他認為新指引與暴雨警告相似，到時除了會透過當局網站發布警告外，傳媒也
會收到通知。他指，當局在夏天前推出指引，希望讓業界盡快適應，勞工處亦會與業界保持密切
溝通。（ｃｌ）

etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章香港政情10/05/2023
立法會三讀通過《法律執業者條例》修訂
人氣文章財經熱話10/05/2023
科技股遭內外夾擊跌跌不休　騰訊阿里績前獲大行唱好可博反彈？
人氣文章香港政情10/05/2023
曾國衞:過期回鄉證約一百萬張，中旅研措施加快換證
人氣文章香港政情10/05/2023
許正宇:積極考慮用市場資金，為大型基建項目融資
人氣文章國際動態10/05/2023
據報巴基斯坦希望使用人民幣採購俄羅斯石油
人氣文章財經熱話10/05/2023
匯控今起展開回購逆市靠穩　高位應如何部署？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【講座花絮】陶冬看「2023年：政策轉變之年」圓滿舉辦——撥開雲霧看青天！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金