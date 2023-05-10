【香港政情】孫玉菡引述夏寶龍稱要妥善處理人力不足挑戰

《經濟通通訊社１０日專訊》勞工及福利局長孫玉菡昨日獲國務院港澳辦主任夏寶龍接見後

，今日總結北京行程時表示，他向夏寶龍匯報了勞福事務的最新工作及未來方向，港澳辦肯定局

方的工作，勉勵繼續努力。

孫玉菡提到早前率領５０人訪問團到大灣區，視察安老和殘疾相關設施，夏寶龍鼓勵當局用

好大灣區機遇，為處理港人安老問題，提供多一個選擇。

勞工及人力人才方面，孫玉菡稱，已向中央匯報了院舍輸入護理員特別計劃，最快年中接受

申請，設有７０００個限額，當局會盡快有細節，強調會確保本地護理員優先就業。他引述夏寶

龍指，當局面對不同行業的勞工短缺問題時，需要與業界有充分溝通，妥善處理好人力資源的挑

戰。



＊明白業界需時適應新暑熱指引＊



勞工處下周一（１５日）起推行新的《預防工作時中暑指引》，僱主需就不同「工作暑熱警

告」級別，安排工人休息時間或暫停工作。孫玉菡指，當局早於去年已開始籌備工作，並與不同

持份者充分溝通，他認為新指引與暴雨警告相似，到時除了會透過當局網站發布警告外，傳媒也

會收到通知。他指，當局在夏天前推出指引，希望讓業界盡快適應，勞工處亦會與業界保持密切

溝通。（ｃｌ）

