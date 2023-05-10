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10/05/2023 17:22

政府歡迎立法會通過家族辦公室稅務寬減，下周五刊憲後生效

　　《經濟通通訊社１０日專訊》政府歡迎立法會今日通過《２０２２年稅務（修訂）（家族投
資控權工具的稅務寬減）條例草案》。為由單一家族辦公室在香港管理的具資格家族投資控權工
具（家控工具）提供利得稅寬減。《條例草案》獲通過後會於下周五（１９日）刊憲當日生效。
稅務寬減將適用於２０２２年４月１日或之後開始的任何課稅年度。
　　財經事務及庫務局局長許正宇表示，致力締造具競爭力的有利環境，讓全球家族辦公室的業
務在香港蓬勃發展。當局３月發表的《有關香港發展家族辦公室業務的政策宣言》說明政策立場
和措施，以符合家族辦公室和資產擁有人的整體以至獨特需求。《條例草案》下的稅務寬減制度
是一項重要政策措施，便利家族辦公室來港落戶營運、為資產和財富管理業創造新商機，並帶動
對其他相關專業服務的需求，有助鞏固香港作為家族辦公室主要樞紐及國際資產和財富管理中心
的地位。
　　　《條例草案》就家控工具從合資格交易和附帶交易所得的應評稅利潤，豁免其繳付利得稅
。為達致把投資管理和相關活動帶入香港的政策目標，家控工具須由具資格單一家族辦公室管理
，並符合２﹒４億元的最低資產門檻及實質活動要求。（ｃｌ）

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