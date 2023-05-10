【香港政情】楊潤雄首度確診新冠，由劉震暫代職務

《經濟通通訊社１０日專訊》文化體育及旅遊局長楊潤雄確診新冠病毒，是疫情３年來首次

感染。楊潤雄的新聞秘書回覆傳媒查詢時表示，局長早上快速測試呈陽性，但身體無大礙，已請

病假在家休息，由副局長劉震暫代職務。

楊潤雄周一曾到海南出席國家文化和旅遊部及海南省領導與港澳代表座談會，周二回港，與

他一同出席座談會的澳門社會文化司司長歐陽瑜同樣確診。（ｃｌ）

