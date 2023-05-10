  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

10/05/2023 07:53

【企業盈喜】美臻集團（１８２５）料全年稅息折舊前盈利升逾３倍

　　《經濟通通訊社１０日專訊》美臻集團（０１８２５）公布，預期截至３月３１日止年度除
利息、稅項、折舊及估計信貸虧損撥備前盈利３５００萬至４０００萬元，升２﹒６５至
３﹒１７倍。
　　該集團指，有關盈利增長主因銷售增約３７％，至６﹒２５億元，以及斯里蘭卡及內地工廠
經營利潤率改善及香港辦事處管理成本降。
　　該集團預期於６月底公布業績。（ｗｈ）

etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事09/05/2023
《神州經脈》進出口數據顯隱憂　滬指突跳水　中加互相驅逐外交官
人氣文章財經熱話09/05/2023
商湯不獲納入MSCI中國指數　連日下挫創逾4個月低可博反彈？　
人氣文章國際動態09/05/2023
外交部反制，加拿大駐上海領事甄逸慧周六前離開中國
人氣文章香港要聞09/05/2023
建造及物管界反映工作暑熱警告實際執行有困難
人氣文章香港要聞09/05/2023
港府申請承辦全運會8項目，相信香港有機會爭奪獎牌
人氣文章中國故事09/05/2023
【內房困局】佳源國際成首家清盤百強房企　重組獲支持仍在劫難逃
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【講座花絮】陶冬看「2023年：政策轉變之年」圓滿舉辦——撥開雲霧看青天！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金