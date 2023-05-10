【企業盈喜】美臻集團（１８２５）料全年稅息折舊前盈利升逾３倍

《經濟通通訊社１０日專訊》美臻集團（０１８２５）公布，預期截至３月３１日止年度除

利息、稅項、折舊及估計信貸虧損撥備前盈利３５００萬至４０００萬元，升２﹒６５至

３﹒１７倍。

該集團指，有關盈利增長主因銷售增約３７％，至６﹒２５億元，以及斯里蘭卡及內地工廠

經營利潤率改善及香港辦事處管理成本降。

該集團預期於６月底公布業績。（ｗｈ）

