《國企紅籌》康希諾（０６１８５）新冠疫苗註冊為香港藥劑製品

《經濟通通訊社１０日專訊》康希諾（０６１８５）（滬：６８８１８５）公布，研發的重

組新型冠狀病毒疫苗（５型腺病毒載體），即商品名克威莎於近日獲得香港藥劑業及毒藥管理局

的註冊證明書，正式註冊為香港藥劑製品。

該集團指，克威莎正式註冊為香港藥劑製品後，非局限於緊急使用，有接種意願的個人可憑

醫生處方於香港的醫療機構或診所接種。（ｗｈ）

