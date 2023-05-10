《國企紅籌》康希諾（０６１８５）新冠疫苗註冊為香港藥劑製品

《經濟通通訊社１０日專訊》康希諾（０６１８５）（滬：６８８１８５）公布，研發的重
組新型冠狀病毒疫苗（５型腺病毒載體），即商品名克威莎於近日獲得香港藥劑業及毒藥管理局
的註冊證明書，正式註冊為香港藥劑製品。
該集團指，克威莎正式註冊為香港藥劑製品後，非局限於緊急使用，有接種意願的個人可憑
醫生處方於香港的醫療機構或診所接種。（ｗｈ）
etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多
|中國故事09/05/2023
《神州經脈》進出口數據顯隱憂 滬指突跳水 中加互相驅逐外交官
|財經熱話09/05/2023
商湯不獲納入MSCI中國指數 連日下挫創逾4個月低可博反彈？
|國際動態09/05/2023
外交部反制，加拿大駐上海領事甄逸慧周六前離開中國
|香港要聞09/05/2023
建造及物管界反映工作暑熱警告實際執行有困難
|香港要聞09/05/2023
港府申請承辦全運會8項目，相信香港有機會爭奪獎牌
|中國故事09/05/2023
【內房困局】佳源國際成首家清盤百強房企 重組獲支持仍在劫難逃
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯虛幣N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰