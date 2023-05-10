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10/05/2023 07:53

《國企紅籌》康希諾（０６１８５）新冠疫苗註冊為香港藥劑製品

　　《經濟通通訊社１０日專訊》康希諾（０６１８５）（滬：６８８１８５）公布，研發的重
組新型冠狀病毒疫苗（５型腺病毒載體），即商品名克威莎於近日獲得香港藥劑業及毒藥管理局
的註冊證明書，正式註冊為香港藥劑製品。
　　該集團指，克威莎正式註冊為香港藥劑製品後，非局限於緊急使用，有接種意願的個人可憑
醫生處方於香港的醫療機構或診所接種。（ｗｈ）

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