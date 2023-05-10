【北水炒Ｄ乜】淨流入９﹒４億元，買神華沽中芯

《經濟通通訊社１０日專訊》昨日（９日）恒指低開４４點，報２０２５２點。最高無升跌

報２０２９７點，最低跌４７９點報１９８１７點。恒指收報１９８６７點，跌４２９點或

２﹒１２％。

北水全日淨流入９﹒４億元，減少４８﹒４％。北水淨買入最多的個股依次是中國神華

（０１０８８）、中國石油股份（００８５７）、中國海洋石油（００８８３）；淨賣出最多的

依次是中芯國際（００９８１）、建設銀行（００９３９）、工商銀行（０１３９８）。

主板成交１２２１﹒４億元增加１３﹒１％。其中港股通成交３９１﹒８億元，佔總成交

３２﹒１％。



＊韓在華晶片廠料獲延長出口豁免限制＊



南韓官員此前與美國就晶片出口限制問題進行會談，南韓產業通商資源部長官李昌洋昨日

（９日）對內媒表示，美國的立場是在允許韓國公司在中國維持基本的業務活動，預計美國將延

長把韓國晶片製造商在中國工廠的豁免，延長時限將會是「相當長一段時間」。

英媒此前報道，美國將進一步給韓國內存晶片生產商在中國的工廠至少一年豁免。

中國神華升１﹒９８％報２８﹒３５元，北水淨買入５億元；中國石油股份升０﹒１８％報

５﹒４９元，北水淨買入５億元；中國海洋石油跌０﹒９２％報１２﹒９４元，北水淨買入４億

元。

中芯國際跌７﹒４％報１９﹒２６元，北水淨賣出５﹒２億元；建設銀行跌１﹒０７％報

５﹒５７元，北水淨賣出４﹒３億元；工商銀行跌１﹒２８％報４﹒６１元，北水淨賣出２﹒６

億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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中國神華 （０１０８８） ４﹒９９

中國石油股份 （００８５７） ４﹒９８

中國海洋石油 （００８８３） ３﹒９６

中國銀河 （０６８８１） ２﹒２８

中金公司 （０３９０８） １﹒２３

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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中芯國際 （００９８１） －５﹒２５

建設銀行 （００９３９） －４﹒３１

工商銀行 （０１３９８） －２﹒５７

農業銀行 （０１２８８） －２﹒５６

美團 （０３６９０） －１﹒９６

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