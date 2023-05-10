《日入而息》理想汽車首季虧轉盈，傳Ｋｌｏｏｋ明年赴美上市

《今天重點》

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理想汽車（０２０１５）首季虧轉盈賺９﹒３億人幣，經調整盈利升１﹒９倍

傳ＡＩ公司出門問問年內來港上市，籌最多逾２３億

國泰（００２９３）今年底恢復７成運力目標屬進取，未有恢復派息時間表

大酒店（０００４５）首季香港半島酒店平均可出租客房收入按年增４﹒７倍；香港酒店及租賃

業務復甦良好，對下半年前景審慎樂觀

據報Ｋｌｏｏｋ擬明年赴美上市，集資３－４億美元

立法會三讀通過《法律執業者條例》修訂；政府歡迎立法會通過家族辦公室稅務寬減，下周五刊

憲後生效

衞生署批准莫德納二價疫苗在本港使用

許正宇稱積極考慮用市場資金，為大型基建項目融資；晤英商貿大臣莊敦文：歡迎到香港和大灣

區發掘及拓展商機

王滬寧稱推動兩岸關係和平發展，逐步恢復擴大交流

應急管理部表示開展暗查暗訪，深入排查醫療機構等場所；聚焦煤礦等行業「重大隱患」排查整

治；今年以來事故總量下降，重特大事故反彈

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《即日市況》

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恒指全日低收１０５點報１９７６２，龍湖跌４％，舜宇升３﹒３％

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《深滬股市》

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中特估急吐滬指跌１﹒２％兩連挫，陸股通流入５６億

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《美元匯價》

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央行偏鷹歐元跌幅有限，低位可吸納日圓

歐元最新報１﹒０９５７╱６１，日圓最新報１３５﹒１７╱２０

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《公司業績》

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日清食品（０１４７５）首季純利升２２﹒３％至１﹒１億元，不派息

萬達集團流動性承壓，據傳向債權銀行磋商續貸

理想汽車首季虧轉盈賺９﹒３億人幣，經調整盈利升１﹒９倍

華僑銀行首季多賺３９％至１８﹒８億坡元

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《公司資訊》

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傳ＡＩ公司出門問問年內來港上市，籌最多逾２３億

淘寶天貓完成架構調整，劃分三個業務發展中心

百度（０９８８８）超３００家生態夥伴參與文心千帆大模型內測

阿里巴巴（０９９８８）蔡崇信稱人類很多潛能尚未開發，勿太擔心被ＡＩ取代

吉利（００１７５）與長安汽車（００６２５）簽戰略協議，拓新能源及智能化等領域

國泰（００２９３）今年底恢復７成運力目標屬進取，未有恢復派息時間表

順豐香港推東南亞快件限時優惠，寄星馬泰快件低至３７折

大酒店（０００４５）首季香港半島酒店平均可出租客房收入按年增４﹒７倍；香港酒店及租賃

業務復甦良好，對下半年前景審慎樂觀

據報渣打將為新成立中國投行部門招聘至少１００名員工

滙控（００００５）首季淨流入資金達１７１６億，包括從瑞信吸納新資金

未放棄短片業務，騰訊（００７００）微視向抖音、快手、小紅書搶網紅

新世界發展（０００１７）鄭志剛稱愛望基金樂意與亞洲政府、家族組織和慈善基金合作

華懋及港鐵（０００６６）瑜一．天海料２４小時內開價，首批不少於９０伙

據報Ｋｌｏｏｋ擬明年赴美上市，集資３－４億美元

龍湖（００９６０）上月權益合同銷售金額按年升５３％

世紀睿科（０１４５０）建議更名為「交個朋友控股有限公司」

國壽（０２６２８）首四個月原保險保費收入按年增４％

澳能建設（０１１８３）與國家電投附屬擬就能源管理等領域合作

普樂師集團控股（０２４８６）暗盤高招股價少於１％

香港電訊（６８２３）：推出全港首個５０００Ｍ家用光纖寬頻服務

廣汽埃安與滴滴將建合資公司生產無人駕駛新能源車

蘇黎世推數碼「自在家居」保險計劃，節省用電可獲購物券獎賞

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《國企紅籌》

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白雲山（００８７４）子公司出售初始基礎資產，收款２６７０萬人幣

龍源電力（００９１６）收到廣西電力和華北電力繳納業績補償款逾１億元人民幣

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《神州民企》

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中國罕王（０３７８８）根據受限制股份獎勵購３０萬股

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《中國要聞》

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四川省常務副省長李雲澤任金融監督管理總局黨委書記

招商基金經理王垠或離職，公募基金經理變動頻繁

深圳居民社保帳戶疑縮水，當局稱粵省事平台不展示利息

應急管理部表示開展暗查暗訪，深入排查醫療機構等場所；聚焦煤礦等行業「重大隱患」排查整

治；今年以來事故總量下降，重特大事故反彈

中金資本據報在凱盛融英被查後停用其服務

北京指提高信創專精特新企業在北交所上市掛牌效率

李小鵬任交通部黨組書記，楊傳堂不再擔任

李凡榮卸任中化國際董事長，公司總經理張學工接任

工行票據營業部上海分部因違規被罰沒近５７５萬元人民幣

商務部表示對原產於日美歐盟進口氯丁橡膠續徵反傾銷稅

官媒表示穩就業應支持民企，鼓勵畢業生到民企施展才華

未履行誠實信用義務，北京川寶投資被責令改正

去年深圳常住人口少近２萬，１９７９年設市以來首降

分析指中國國企若停用「四大」，安永將受到最大衝擊

人行２０億逆回購利率持平，淨投放２０億

銀保監同意比亞迪受讓易安財險，對價７００萬

廈門今年首場土拍熱度回升，８８家房企搖號一地塊

中國男子用ＣｈａｔＧＰＴ編造火車事故賺流量被拘捕

中紀委表示嚴查以代理人掛名領薪、合作經商等新型貪腐

內地新排放標準看齊國際，車企提前促銷清舊車

上海城市商業醫保「滬惠保」參保人數突破１５０萬

天舟六號貨運飛船將於今晚９時２２分發射

傳意國擬退出一帶一路，中方勸籲應加強互利合作

王滬寧稱推動兩岸關係和平發展，逐步恢復擴大交流

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《寶島快訊》

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台股收跌０﹒５５％，台積電４月營收按月增１﹒７％

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《國際要聞》

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東盟峰會在印尼召開，謀與中美對抗保持距離

特朗普被判性虐及誹謗女作家，需賠償５００萬美元

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《外圍經濟》

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德國４月ＣＰＩ按年升７﹒２％，符合預期

日圓走軟刺激出口，豐田汽車第四季營業利潤增３５％

英倫銀行周四公布議息決策，料未來兩月均維持加息

紐約聯儲行長威廉斯稱美國年內不會減息

ＥＣＢ管委異口同聲表示幾乎肯定在今年停止加息

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《大國博弈》

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據報美國貿易代表戴琪５月底將與中國商務部部長會晤

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《連環爆雷》

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債限危機影響白宮外交議程，拜登或缺席廣島Ｇ７峰會

施羅德投資表示加息通常拖累經濟，儲局或未及調整政策

法國央行行長打定心針指歐洲銀行業較美國穩健

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《其他消息》

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世邦魏理仕料下半年商業房地產交易量改善

深股通額度全日用１８億元，外資創近一個月最大淨買入；滬股通額度全日用６０億元，外資淨

流入近５６億元

中總訪問團赴科威特與政商界交流，簽署合作備忘錄

創科局表示生成ＡＩ技術仍在演變，續密切注視發展應用

曾國衞稱過期回鄉證約一百萬張，中旅研措施加快換證

江玉歡質疑公屋富戶暫准居住證有效期１年過長

盧寵茂稱新冠構成的公共衞生風險已明顯降低

立法會三讀通過《法律執業者條例》修訂

衞生署批准莫德納二價疫苗在本港使用

許正宇稱積極考慮用市場資金，為大型基建項目融資；晤英商貿大臣莊敦文：歡迎到香港和大灣

區發掘及拓展商機

醫管局表示遙距醫療研擴至兒童和青少年，試行視像課堂

劉震稱五一約４５０個內地團到港，正調查廉價團及協助走私煙

台中捷運列車遭吊臂壓中致１死８傷

陳茂波稱將斥１４億元資助展覽活動，料惠及２００項展覽

彭博行業研究表示國內出遊人數完全恢復，惟人均旅遊消費下降

澳門三司長首染新冠，症狀輕微

高盛表示近半家族辦公室擬１年內增持股票

鄧炳強致函《華爾街日報》斥煽動顛覆政權文章誤導讀者

４月三大「辣招稅」涉２８０宗，按月跌２５﹒５％

中小企營商氣氛連續４個月改善後回落，展望亦回軟

孫玉菡引述夏寶龍稱要妥善處理人力不足挑戰

楊潤雄首度確診新冠，由劉震暫代職務

仲量聯行表示首季香港商業地產投資按季跌１０％至１６億美元

政府歡迎立法會通過家族辦公室稅務寬減，下周五刊憲後生效

空運牌照局表示香港華民航空牌照獲續期至２０２８年３月

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