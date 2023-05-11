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即市新聞

11/05/2023 07:50

《國金頭條》美國４月ＣＰＩ增速稍微放緩，納指漲逾１２０點

　　《經濟通通訊社１１日專訊》美國４月ＣＰＩ增速稍微放緩，按年上升４﹒９％，略低於市
場預期的５％，亦是兩年來首次低於５％，有利聯儲局結束加息周期。美股周三（１０日）小幅
上漲，美元盤中觸及３周低位。
　　標普５００上漲１８﹒４７點，或０﹒５％，報４１３７﹒６４點。納指上漲１２６﹒８９
點，或１％，報１２３０６﹒４４點。道指微跌３０﹒４８點，或０﹒１％，報
３３５３１﹒３３點。
　　華爾街市場人士分析指，ＣＰＩ終於低於５％，對股市是個好消息。然而，升幅仍高達
４﹒９％，核心ＣＰＩ按年增幅更維持在５﹒５％，並沒有下降。因此，股市還沒有完全走出困
境。
　　紐約尾盤美匯指數下跌０﹒１５％，至１０１﹒４４。美元兌日圓一度跌０﹒８％，至
１３４﹒１１。歐元兌美元上漲０﹒４％，至１﹒１００７。英鎊兌美元一度上漲０﹒５％，至
１﹒２６８０，為２０２２年４月以來最高位。
　
＊油價在本周首次下跌＊
　
　　紐約期金跌５﹒８美元，報每盎司２０３７﹒１美元，終止兩日漲勢。由於美國政府數據顯
示原油庫存增加，油價在本周首次下跌。紐約期油下跌１﹒１５美元，報每桶７２﹒５６美元。
布蘭特期油下跌１﹒０３美元，報每桶７６﹒４１美元。（ｊｆ）
　

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