《國金頭條》美國４月ＣＰＩ增速稍微放緩，納指漲逾１２０點

《經濟通通訊社１１日專訊》美國４月ＣＰＩ增速稍微放緩，按年上升４﹒９％，略低於市

場預期的５％，亦是兩年來首次低於５％，有利聯儲局結束加息周期。美股周三（１０日）小幅

上漲，美元盤中觸及３周低位。

標普５００上漲１８﹒４７點，或０﹒５％，報４１３７﹒６４點。納指上漲１２６﹒８９

點，或１％，報１２３０６﹒４４點。道指微跌３０﹒４８點，或０﹒１％，報

３３５３１﹒３３點。

華爾街市場人士分析指，ＣＰＩ終於低於５％，對股市是個好消息。然而，升幅仍高達

４﹒９％，核心ＣＰＩ按年增幅更維持在５﹒５％，並沒有下降。因此，股市還沒有完全走出困

境。

紐約尾盤美匯指數下跌０﹒１５％，至１０１﹒４４。美元兌日圓一度跌０﹒８％，至

１３４﹒１１。歐元兌美元上漲０﹒４％，至１﹒１００７。英鎊兌美元一度上漲０﹒５％，至

１﹒２６８０，為２０２２年４月以來最高位。



＊油價在本周首次下跌＊



紐約期金跌５﹒８美元，報每盎司２０３７﹒１美元，終止兩日漲勢。由於美國政府數據顯

示原油庫存增加，油價在本周首次下跌。紐約期油下跌１﹒１５美元，報每桶７２﹒５６美元。

布蘭特期油下跌１﹒０３美元，報每桶７６﹒４１美元。（ｊｆ）



