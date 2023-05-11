《盤後部署》華虹績後走勢無起色，惟已處嚴重超賣區可小注博反彈

《經濟通通訊社１１日專訊》恒指今日高開８０點，報１９８４２。首季扭虧為盈的理想

（０２０１５）高開１１﹒１１％，報１１０元。百度（０９８８８）高開２﹒１％，報

１１６﹒９元；即將公布業績的京東（０９６１８）則高開１﹒８４％，報１３８﹒１元。

恒指開市不久升至１９８５４後遇上阻力，早段雖然升升跌跌，但未有大幅波動，半日跌

４０點，報１９７２１。午後京東及騰訊（００７００）跌幅一度擴大，比亞迪（０１２１１）

、吉利（００１７５）等汽車股升幅收窄，拖低恒指曾跌逾１９０點至１９５６７，收市仍然報

跌，在缺乏成交額推動下，仍未能收復兩萬關。

恒指全日收報１９７４３，跌１８點或跌０﹒０９％，主板成交９７０﹒９２億元。國企指

數報６６９５，升１１點或升０﹒１８％。恒生科技指數報３８６２，升５１點或升１﹒３４％

。

內地股市方面，上證綜合指數報３３０９，跌９點或跌０﹒２９％，成交４０１３﹒１４億

元人民幣；深證成份指數報１１１４２，升２點或升０﹒０２％，成交２２０８﹒５３億元人民

幣。



＊華虹首季純利按年升逾４７％＊



晶片股華虹（０１３４７）今日午市前公布第一季業績，純利１﹒５２億美元，按年升

４７﹒９％，按季則跌４﹒３％。期內銷售收入６﹒３１億元，按年升６﹒１％。毛利率

３２﹒１％，按年升５﹒２個百分點。

業績消息並無助股價大幅反彈，收市升０﹒１８％，報２７﹒９５元，該股成交約２０３２

萬股，涉資５﹒８１億元，盤中高見２９﹒８元，最低見２７﹒６５元。

在日線圖上，華虹走勢自４月１７日開始轉弱，４月２７日更大跌８﹒９９％，當日呈現大

陰燭，不但無法收復１０天線，更跌穿５０天線，延續下行走勢。今日高開低走，惟最近三個交

易日跌近２５０天線均可守穩，９日ＲＳＩ更已連續第三日低於２０（今日為１７），短線不排

除會出現技術反彈，２０天線（目前為３３﹒５元）料為反彈阻力。無貨者可小注買入，收低於

２５元則止蝕離場。（ｅｒ）

