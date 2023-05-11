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即市新聞

11/05/2023 16:23

《盤後部署》華虹績後走勢無起色，惟已處嚴重超賣區可小注博反彈

　　《經濟通通訊社１１日專訊》恒指今日高開８０點，報１９８４２。首季扭虧為盈的理想
（０２０１５）高開１１﹒１１％，報１１０元。百度（０９８８８）高開２﹒１％，報
１１６﹒９元；即將公布業績的京東（０９６１８）則高開１﹒８４％，報１３８﹒１元。
　　恒指開市不久升至１９８５４後遇上阻力，早段雖然升升跌跌，但未有大幅波動，半日跌
４０點，報１９７２１。午後京東及騰訊（００７００）跌幅一度擴大，比亞迪（０１２１１）
、吉利（００１７５）等汽車股升幅收窄，拖低恒指曾跌逾１９０點至１９５６７，收市仍然報
跌，在缺乏成交額推動下，仍未能收復兩萬關。
　　恒指全日收報１９７４３，跌１８點或跌０﹒０９％，主板成交９７０﹒９２億元。國企指
數報６６９５，升１１點或升０﹒１８％。恒生科技指數報３８６２，升５１點或升１﹒３４％

　　內地股市方面，上證綜合指數報３３０９，跌９點或跌０﹒２９％，成交４０１３﹒１４億
元人民幣；深證成份指數報１１１４２，升２點或升０﹒０２％，成交２２０８﹒５３億元人民
幣。
　
＊華虹首季純利按年升逾４７％＊
　
　　晶片股華虹（０１３４７）今日午市前公布第一季業績，純利１﹒５２億美元，按年升
４７﹒９％，按季則跌４﹒３％。期內銷售收入６﹒３１億元，按年升６﹒１％。毛利率
３２﹒１％，按年升５﹒２個百分點。
　　業績消息並無助股價大幅反彈，收市升０﹒１８％，報２７﹒９５元，該股成交約２０３２
萬股，涉資５﹒８１億元，盤中高見２９﹒８元，最低見２７﹒６５元。
　　在日線圖上，華虹走勢自４月１７日開始轉弱，４月２７日更大跌８﹒９９％，當日呈現大
陰燭，不但無法收復１０天線，更跌穿５０天線，延續下行走勢。今日高開低走，惟最近三個交
易日跌近２５０天線均可守穩，９日ＲＳＩ更已連續第三日低於２０（今日為１７），短線不排
除會出現技術反彈，２０天線（目前為３３﹒５元）料為反彈阻力。無貨者可小注買入，收低於
２５元則止蝕離場。（ｅｒ）

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