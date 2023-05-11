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11/05/2023 11:02

【外圍經濟】兩家日本壽險公司計劃減持美國國債，轉投日本國債

　　《經濟通通訊社１１日專訊》據《日經新聞》報道，「日本第一生命保險」和「日本生命保
險」兩家保險公司的高層表示，計劃２０２３財年減持美國國債，轉投日本國債。
　　報道引述「日本生命保險」的Ａｋｉｋｏ　Ｏｓａｗａ稱：「我們可能會減持有對沖的美國
國債，……並在利率上升時增持日本國債。」「日本第一生命保險」的Ｋａｚｕｙｕｋｉ　
Ｓｈｉｇｅｍｏｔｏ亦表示，他們將減持有對沖的美國國債，不過將比去年更循序漸進一些。
　　至於日本國債，Ｓｈｉｇｅｍｏｔｏ表示等日本央行政策調整後再入手不現實，因為「超長
期債券流動性很低」，所以會以當前孳息率購買部分日本國債。
　
＊日本投資者３月購入逾４萬億日圓美債＊
　
　　另據周三（１０日）公布的日本最新國際收支數據顯示，日本投資者３月份連續第二個月買
入逾４萬億日圓的美國主權債券。日本基金當月還淨買入３７３８億日圓的德國主權債券，規模
為２０２０年８月以來最大。
　　有分析指，由於日本央行時任行長黑田東彥，去年底將１０年期日本國債孳息率波動上限從
０﹒２５％上調到０﹒５％，令債券市場流動性近期獲得改善，緩和了央行控制孳息率曲線
（ＹＣＣ）的壓力。市場人士因此推測，新任行長植田和男未必需要在短期內改變超寬鬆貨幣政
策。（ｊｆ）

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