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即市新聞

11/05/2023 09:04

【虛幣世界】加密貨幣持續回調，比特幣跌至２﹒７５萬美元

　　《經濟通通訊社１１日專訊》加密貨幣價格持續回調，比特幣跌至２７５００美元水平，其
中因消費者價格指數（ＣＰＩ）溫和上漲，該指數顯示４月份通脹率上升４﹒９％，低於預期。
　但比特幣之後下跌，因互聯網謠言稱美國政府將拋售３﹒２億美元的比特幣，隨後市場對傳聞
不以為然而反彈。
　　Ｗｅｂ３債券市場平台Ｕｍｅｅ的首席執行官兼聯合創始人Ｂｒｅｎｔ　Ｘｕ分析指，通脹
從去年　６月９﹒１％的峰值穩步下降，將使美國聯儲局重新考慮鷹派加息的穩定經濟，不過美
聯儲批評者則指，銀行業崩潰和其他經濟弊病歸咎於此。但他認為有可能會看到一些潛在的降息
，一些分析師預計未來幾個月將降息７５個基點（ｂｐｓ）。
　　對於比特幣，他認為比特幣尚未找到一個新的基礎，預計價格從大約２５０００美元到
３００００美元之間的數周區間波動　。
　　《經濟通》數據顯示，比特幣現報２７５３５元，跌０﹒２３％（２４小時比較．下同）；
以太幣現報１８３１﹒４０元，跌０﹒５１％；艾達幣報０﹒３６６３元，跌０﹒８１％；瑞波
幣報０﹒４２６７元，跌０﹒８４％。（ｕｌ）
　
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