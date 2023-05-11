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11/05/2023 09:25

《中概異動》理想汽車高開逾１１％，首季虧轉賺逾９億人幣

　　《經濟通通訊社１１日專訊》理想汽車（０２０１５）現價升１１﹒１１％，報１１０元，
以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１４﹒５２％。該股成交約３２萬股，涉資３５６１萬元

　　理想汽車　（０２０１５）公布，今年首季度的淨利潤為９﹒３億人民幣，而去年首季度的
淨虧損為１０８６﹒６萬元人民幣。按非美國公認會計準則計算，首季淨利潤１４﹒１億人民幣
，較去年同期為淨利潤４﹒７７１億人民幣，增加１９６﹒４％。
　　今年首季的車輛銷售收入為１８３﹒３億人民幣，按年升９６﹒９％，按季增加６﹒１％。
車輛毛利率為１９﹒８％，按年跌２﹒６個百分點，按季跌０﹒２個百分點。期內，集團今年首
季收入總額為１８７﹒９億人民幣，按年增加９６﹒５％，按季升６﹒４％。
　
＊料第二季收入總額增長最多１﹒９６倍＊
　
　　公司預計，今年第二季度收入總額為２４２﹒２億至２５８﹒６億元，按年增長
１７７﹒４％至１９６﹒１％。車輛交付量為７﹒６萬至８﹒１萬輛，按年增長１６４﹒９％至
１８２﹒４％。
　　現時，恒生指數報１９８４２，升８０點或升０﹒４１％，主板成交１９﹒７４億元。國企
指數報６７２９，升４６點或升０﹒７０％。恒生科技指數報３８６８，升５７點或升
１﹒５０％。
　　即月期指新報１９７８７，升８８點，低水５６點。即月國指期貨報６７２７，升４０點，
低水３點。即月科指期貨新報３８６４，升４６點，高水２１點。
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　理想汽車（０２０１５）　１１０﹒００元　升１１﹒１１％
　　小鵬汽車（０９８６８）　　４０﹒１０元　　升２﹒０４％
　　蔚來（０９８６６）　　　　６３﹒５０元　　　　　無升跌
　　零跑汽車（０９８６３）　　３４﹒６０元　　　　　無升跌
　　比亞迪（０１２１１）　　２４６﹒８０元　　升１﹒４０％
　　吉利汽車（００１７５）　　　９﹒９６元　　升１﹒３２％
　　長汽（０２３３３）　　　　１０﹒０２元　　　升０﹒５％
　　廣汽集團（０２２３８）　　　４﹒９５元　　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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