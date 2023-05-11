《中概異動》理想汽車高開逾１１％，首季虧轉賺逾９億人幣

《經濟通通訊社１１日專訊》理想汽車（０２０１５）現價升１１﹒１１％，報１１０元，

以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１４﹒５２％。該股成交約３２萬股，涉資３５６１萬元

。

理想汽車 （０２０１５）公布，今年首季度的淨利潤為９﹒３億人民幣，而去年首季度的

淨虧損為１０８６﹒６萬元人民幣。按非美國公認會計準則計算，首季淨利潤１４﹒１億人民幣

，較去年同期為淨利潤４﹒７７１億人民幣，增加１９６﹒４％。

今年首季的車輛銷售收入為１８３﹒３億人民幣，按年升９６﹒９％，按季增加６﹒１％。

車輛毛利率為１９﹒８％，按年跌２﹒６個百分點，按季跌０﹒２個百分點。期內，集團今年首

季收入總額為１８７﹒９億人民幣，按年增加９６﹒５％，按季升６﹒４％。



＊料第二季收入總額增長最多１﹒９６倍＊



公司預計，今年第二季度收入總額為２４２﹒２億至２５８﹒６億元，按年增長

１７７﹒４％至１９６﹒１％。車輛交付量為７﹒６萬至８﹒１萬輛，按年增長１６４﹒９％至

１８２﹒４％。

現時，恒生指數報１９８４２，升８０點或升０﹒４１％，主板成交１９﹒７４億元。國企

指數報６７２９，升４６點或升０﹒７０％。恒生科技指數報３８６８，升５７點或升

１﹒５０％。

即月期指新報１９７８７，升８８點，低水５６點。即月國指期貨報６７２７，升４０點，

低水３點。即月科指期貨新報３８６４，升４６點，高水２１點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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理想汽車（０２０１５） １１０﹒００元 升１１﹒１１％

小鵬汽車（０９８６８） ４０﹒１０元 升２﹒０４％

蔚來（０９８６６） ６３﹒５０元 無升跌

零跑汽車（０９８６３） ３４﹒６０元 無升跌

比亞迪（０１２１１） ２４６﹒８０元 升１﹒４０％

吉利汽車（００１７５） ９﹒９６元 升１﹒３２％

長汽（０２３３３） １０﹒０２元 升０﹒５％

廣汽集團（０２２３８） ４﹒９５元 無升跌

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（ｈｃ）

