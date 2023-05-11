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11/05/2023 12:35

《國企紅籌》華虹半導體首季純利１﹒５２億美元，升４８％

　　《經濟通通訊社１１日專訊》華虹半導體（０１３４７）公布，截至今年３月底止，首季純
利１﹒５２億元（美元．下同），按年升４７﹒９％，每股盈利０﹒１１６元。
　　期內，銷售收入６﹒３１億元，按年升６﹒１％。毛利率３２﹒１％，按年升５﹒２個百分
點。（ｈｌ）
　
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告

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