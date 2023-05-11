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即市新聞

11/05/2023 15:01

《本港樓市》瑜一．天海首推９０伙，入場約７９９萬元起

　　《經濟通通訊社１１日專訊》由華懋及港鐵（０００６６）合作發展何文田站上蓋住宅項目
「瑜一」（ＩＮ　ＯＮＥ）第１Ａ期「瑜一．天海」（ＩＮ　ＯＮＥ　ＡＢＯＶＥ）公布第１號
價單，涉９０伙，將涵蓋２３伙１房、４９伙２房及１８伙３房戶型，實用面積介乎３６４至
９６０平方呎。以最高折扣率１５％計算，折實平均２６７１８元。折實呎價２１９４８至
３１１０７元，折實售價７９８﹒９１萬至２９１８﹒５６萬元。入場單位為第１Ｂ座２樓Ｅ單
位，屬１房單位，實用面積３６４平方呎。該張價單呎價２５８２１至３６５９６元；定價
９３９﹒９萬至３４３３﹒６萬元。總值約１６億元。
　
＊首號價單全數１房折實均低於１０００萬元＊
　
　　華懋集團銷售總監封海倫在記者會上表示，是次開價根據本期數景觀而定，強調並未有直接
參考與對上兩期數開價，但有參考該批同類型單位價錢。她亦指出，本期數２３伙１房折實均低
於１０００萬元；另首輪推售有機會推出３房招標。至於「瑜一」第１Ｂ及１Ｃ期首批折實平均
呎價則分別為２４８３８、２５９５３元。
　　「瑜一．天海」將於周六（１３日）開放３款示位予公眾參觀，並於當日開始收票，最快於
下周開售。
　　她續稱，基於市場浮現加息見頂訊號，以及預期買家已消化相關因素，而其他新盤銷情良好
，加上項目位處地鐵站上蓋及何文田豪宅區，並提供向南海景單位，因此對其銷情有信心。
「瑜一」整個項目合共提供８４４伙，分３期發展。當中第１Ｂ期涉１８３伙，關鍵日期間為
２０２４年１１月２９日；第１Ｃ期涉２１４伙，關鍵日期則為２０２５年５月５日。現時全盤
暫沽３４７伙，套現逾５９億元。（ｒｈ）

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