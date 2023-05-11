【中概焦點】美國批評畢馬威及羅兵咸對中概股審計存不可接受缺陷

《經濟通通訊社１１日專訊》美國上市公司會計監督委員會（ＰＣＡＯＢ）去年首次獲得對

中國和香港公司審計底稿充分的檢查權限，ＰＣＡＯＢ周三發布了就中國內地畢馬威華振會計師

事務所和香港的羅兵咸永道會計師事務所的調查報告，批評兩行在審計內地公司業績時有重大失

誤。

ＰＣＡＯＢ分別就兩家會計師事務所議各自進行的４個審計工作進行調查，結果發現，在畢

馬威的４個審計業務中，全部出現了部分缺陷；羅兵咸永道的４個審計業務中，有３個出現了部

分缺陷。被審計的企業包括大型國有企業和敏感行業公司。



＊給予一年時間進行修正＊



ＰＣＡＯＢ主席Ｅｒｉｃａ Ｗｉｌｌｉａｍｓ表示，報告顯示兩家會計師事務所的審計工

作存在不可接受的缺陷，令ＰＣＡＯＢ工作人員認為兩家會計師事務所未能獲得足夠的適當審計

證據，來支持其對上市公司進行審計工作。她又指，這兩家公司是全球會計界所謂「四大」中的

兩家，佔由香港和中國大陸公司審計的美國上市公司市場份額的４０％。

ＰＣＡＯＢ給予這兩所會計師事務所一年的時間來改正問題，並且該機構將在適當的時候轉

介給該機構的執法團隊。此類調查最終可能導致罰款或禁止審計公司為美國上市公司工作。

ＰＣＡＯＢ沒有透露選擇了哪些公司的審計進行檢查，但此前有外電曾報道，阿里巴巴

（０９９８８）和百勝中國（０９９８７）都在其中。路透指，兩家公司沒有立即回應置評請求

。

羅兵咸永道回應稱，正與委員會合作處理問題，強調在業績的意見沒有錯。畢馬威亦採取措

施回應問題，強調審計質素很重要。（ｃｌ）

