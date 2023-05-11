【夜期時段】即月期指最新報１９７００點，跌５點，低水４４點

《經濟通通訊社１１日專訊》即月期指在夜期時段開市報１９７０６點，跌１點，低水３８

點，最新報１９７００點，跌５點，低水４４點，合約成交１５４張。

即月國指期貨在夜期時段開市報６７０８點，升２點，高水１３點，最新報６７０２點，跌

４點，高水７點，合約成交１８７張。

