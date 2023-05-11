【夜期時段】即月期指最新報１９７００點，跌５點，低水４４點

《經濟通通訊社１１日專訊》即月期指在夜期時段開市報１９７０６點，跌１點，低水３８
點，最新報１９７００點，跌５點，低水４４點，合約成交１５４張。
即月國指期貨在夜期時段開市報６７０８點，升２點，高水１３點，最新報６７０２點，跌
４點，高水７點，合約成交１８７張。
etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多
|專訪11/05/2023
【洪灝策略】人幣取代美元成儲備貨幣「很難」 原因是…（有片）
|中國故事11/05/2023
《神州經脈》內地信貸數據遠差預期 通縮預期增強 滬指三連跌
|財經熱話11/05/2023
【債限臨頭】美國債限臨近 縱無近憂必有遠慮
|財經熱話11/05/2023
機構券商齊看好鋰價可持續反彈 贛鋒天齊兩連升邊隻較值博？
|生財有道11/05/2023
【高息定存】5月高息合集！華僑永亨6個月4.18厘全城最高
|財經熱話11/05/2023
兩家日本壽險公司計劃減持美國國債，轉投日本國債
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯虛幣N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰