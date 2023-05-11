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11/05/2023 17:22

李嘉誠基金會減持郵儲行２２４９萬股Ｈ股，套現１﹒２２億元

　　《經濟通通訊社１１日專訊》根據聯交所權益披露顯示，李嘉誠基金會於今日以平均價每股
５﹒４３元，減持郵儲銀行（０１６５８）２２４９﹒３萬股Ｈ股，套現１﹒２２億元。李嘉誠
及李澤鉅於郵儲銀行Ｈ股權益由１０﹒０８％降至９﹒９７％。（ｂｉ）

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