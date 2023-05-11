李嘉誠基金會減持郵儲行２２４９萬股Ｈ股，套現１﹒２２億元

《經濟通通訊社１１日專訊》根據聯交所權益披露顯示，李嘉誠基金會於今日以平均價每股

５﹒４３元，減持郵儲銀行（０１６５８）２２４９﹒３萬股Ｈ股，套現１﹒２２億元。李嘉誠

及李澤鉅於郵儲銀行Ｈ股權益由１０﹒０８％降至９﹒９７％。（ｂｉ）

