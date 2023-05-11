《再戰明天》歐洲央行副總裁發表演說，美國公布進出口物價等數據

《經濟通通訊社１１日專訊》歐洲央行副總裁發表演說，及美國公布進出口物價等數據，料

為周五（１２日）市場焦點。

各國重要經濟活動方面，歐盟外長會議舉行，新西蘭財政部長羅伯遜在新西蘭銀行就預算發

表講話。周五本港時間４：００ｐｍ，歐洲央行副總裁德金多斯發表演說。５：１５ｐｍ，德國

經濟部長哈貝克發表主題演說。晚上７：１５ｐｍ，英倫銀行首席經濟學家皮爾和貨幣政策分析

主管Ｆｅｒｇａｌ Ｓｈｏｒｔａｌｌ介紹貨幣政策報告。



＊英國公布首季ＧＤＰ及３月工業生產等數據＊



數據方面，周五本港時間７：５０ａｍ，日本公布４月貨幣供應Ｍ２；４月貨幣供應Ｍ３。

本港時間２：００ｐｍ，英國公布第一季出口，季率跌幅料由１﹒４％擴大至６﹒５％；第一季

國內生產總值季率升幅料維持於０﹒１％，年率升幅料由０﹒６％收窄至０﹒２％；第一季進口

季率跌幅料由０﹒２％擴大至３﹒５％；３月服務業指數月率料維持不變；３月工業生產年率跌

幅料由３﹒１％收窄至２﹒９％，月率料由下滑０﹒２％改善至升０﹒１％。本港時間

８：３０ｐｍ，美國公布４月出口物價，年率跌幅料由４﹒８％擴大至５﹒５％，月率料由下滑

０﹒３％改善至升０﹒２％；４月進口物價，年率跌幅料由４﹒６％擴大至４﹒８％，月率料由

下滑０﹒６％改善至升０﹒３％。本港時間１０：００ｐｍ，美國公布５月密歇根大學消費者信

心指數，料由６３﹒５降至６３。

在本港，明日公布業績的公司有：賢能集團（０１７３０）、陽光油砂（０２０１２）、譚

仔國際（０２２１７）、吉星新能源（０３３９５）、華泰瑞銀（０８００６）、匯財金融投資

（０８０１８）、皓文控股（０８０１９）、匯聯金融服務（０８０３０）、非凡領越

（０８０３２）、愛達利網絡（０８０３３）、駿高控股（０８０３５）、高奧士國際

（０８０４２）、奧栢中國（０８１４８）、明樑控股（０８１５２）、脈資資源

（０８１８６）、靛藍星（０８３７３）、華康生物醫學（０８６２２）、米虫元宇宙

（０８６４５）等。（ｗａ）

