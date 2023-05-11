【企業盈喜】英皇資本（７１７）料中期虧轉盈賺逾４０００萬元

《經濟通通訊社１１日專訊》英皇資本（００７１７）發盈喜，預期於截至今年３月３１日
止六個月將錄得多於４０００萬元之淨溢利，而去年同期錄得３５００萬港元之淨虧損。有關轉
虧為盈主要是由於本期間集團之孖展貸款、其他貸款及墊款之淨減值撥備按年大幅減少超過
７０％。（ａｃ）
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