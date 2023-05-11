  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

11/05/2023 17:09

【企業盈喜】英皇資本（７１７）料中期虧轉盈賺逾４０００萬元

　　《經濟通通訊社１１日專訊》英皇資本（００７１７）發盈喜，預期於截至今年３月３１日
止六個月將錄得多於４０００萬元之淨溢利，而去年同期錄得３５００萬港元之淨虧損。有關轉
虧為盈主要是由於本期間集團之孖展貸款、其他貸款及墊款之淨減值撥備按年大幅減少超過
７０％。（ａｃ）

etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章專訪11/05/2023
【洪灝策略】人幣取代美元成儲備貨幣「很難」　原因是…（有片）
人氣文章中國故事11/05/2023
《神州經脈》內地信貸數據遠差預期　通縮預期增強　滬指三連跌
人氣文章財經熱話11/05/2023
【債限臨頭】美國債限臨近 縱無近憂必有遠慮
人氣文章財經熱話11/05/2023
機構券商齊看好鋰價可持續反彈　贛鋒天齊兩連升邊隻較值博？
人氣文章生財有道11/05/2023
【高息定存】5月高息合集！華僑永亨6個月4.18厘全城最高
人氣文章財經熱話11/05/2023
兩家日本壽險公司計劃減持美國國債，轉投日本國債
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【講座花絮】陶冬看「2023年：政策轉變之年」圓滿舉辦——撥開雲霧看青天！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金