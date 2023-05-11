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11/05/2023 11:29

《港元利率》隔夜拆息高見４﹒８厘，創逾１５年新高

　　《經濟通通訊社１１日專訊》美國通脹數據與預期相符，市場對聯儲局今年內減息的樂觀情
緒降溫，港元拆息幾乎全線上升，隔夜息急升近３７基點，高見４﹒８０６０７厘，為２００７
年１０月以來最高，與樓按相關的一個月拆息進一步升至４﹒５２９５２厘，連升１６日，創近
５個月高位，與同期美元ＬＩＢＯＲ息差收窄至５８基點。
　
＊一個月拆息升穿４﹒５厘＊
　
　　反映銀行資金成本的三個月拆息升至４﹒４９０７１厘，與同期美元ＬＩＢＯＲ息差收窄至
８５基點，不過，一年期拆息回落至４﹒５６１１９厘。　
　　港元匯價一度再升穿７﹒８３水平，高見７﹒８２５５，為２月２０日以來最高，最新則報
７﹒８３２３，較前收市微跌０﹒００８％。
　　港元拆息昨天已全線升破４厘：市傳兩家發鈔行近日問同業借大額而年期較短的港元。有市
場人士分析，由於銀行體系總結餘近期已處很低水平，市場會對資金變化更為敏感，當大型放款
人也不夠錢而要向同業拆借時，便在港元拆息報價上反映。
　
＊聯儲局減息機會下降＊
　
　　美國公布４月消費物價指數（ＣＰＩ）按年升４﹒９％，略低於預期的５％，按月漲
０﹒４％，高於３月的０﹒１％升幅；核心ＣＰＩ升幅維持不變，高於預期。今年沒有貨幣政策
決定權的美國里士滿聯邦儲備銀行總裁巴爾金（Ｔｏｍ　Ｂａｒｋｉｎ）表示，美國通脹仍然頑
強地高，不再趨向回落至２％指標。如果需求再度回升，通脹升勢回復強勁，聯儲局或須再加息
應付。
　　分析亦指，市場預期聯儲局會維持現行利率一段長時間，短期內不會出現減息的利好金價條
件，因此投機者平倉離場，拖累金價表現。（ｃｌ）
　
　
　　　　　　香港銀行同業拆息（ＨＩＢＯＲ）
　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　期限　　ＨＩＢＯＲ（％）　升跌（基點╱ＢＰ）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　隔夜　　４﹒８０６０７　　　＋３６﹒７９７　
　　一周　　４﹒５５０２４　　　＋４４﹒０７２　
　　兩周　　４﹒５１７０２　　　＋５０﹒８６９　
　　一個月　４﹒５２９５２　　　＋３７﹒１９　　
　　兩個月　４﹒４８９２９　　　＋２８﹒３３４　
　　三個月　４﹒４９０７１　　　＋２２﹒８８１　
　　六個月　４﹒４８８６９　　　＋１４﹒２０２　
　　一年　　４﹒５６１１９　　　－０﹒３５７　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
資料來源：財資市場公會

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