《港元利率》隔夜拆息高見４﹒８厘，創逾１５年新高

《經濟通通訊社１１日專訊》美國通脹數據與預期相符，市場對聯儲局今年內減息的樂觀情

緒降溫，港元拆息幾乎全線上升，隔夜息急升近３７基點，高見４﹒８０６０７厘，為２００７

年１０月以來最高，與樓按相關的一個月拆息進一步升至４﹒５２９５２厘，連升１６日，創近

５個月高位，與同期美元ＬＩＢＯＲ息差收窄至５８基點。



＊一個月拆息升穿４﹒５厘＊



反映銀行資金成本的三個月拆息升至４﹒４９０７１厘，與同期美元ＬＩＢＯＲ息差收窄至

８５基點，不過，一年期拆息回落至４﹒５６１１９厘。

港元匯價一度再升穿７﹒８３水平，高見７﹒８２５５，為２月２０日以來最高，最新則報

７﹒８３２３，較前收市微跌０﹒００８％。

港元拆息昨天已全線升破４厘：市傳兩家發鈔行近日問同業借大額而年期較短的港元。有市

場人士分析，由於銀行體系總結餘近期已處很低水平，市場會對資金變化更為敏感，當大型放款

人也不夠錢而要向同業拆借時，便在港元拆息報價上反映。



＊聯儲局減息機會下降＊



美國公布４月消費物價指數（ＣＰＩ）按年升４﹒９％，略低於預期的５％，按月漲

０﹒４％，高於３月的０﹒１％升幅；核心ＣＰＩ升幅維持不變，高於預期。今年沒有貨幣政策

決定權的美國里士滿聯邦儲備銀行總裁巴爾金（Ｔｏｍ Ｂａｒｋｉｎ）表示，美國通脹仍然頑

強地高，不再趨向回落至２％指標。如果需求再度回升，通脹升勢回復強勁，聯儲局或須再加息

應付。

分析亦指，市場預期聯儲局會維持現行利率一段長時間，短期內不會出現減息的利好金價條

件，因此投機者平倉離場，拖累金價表現。（ｃｌ）





香港銀行同業拆息（ＨＩＢＯＲ）

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期限 ＨＩＢＯＲ（％） 升跌（基點╱ＢＰ）

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隔夜 ４﹒８０６０７ ＋３６﹒７９７

一周 ４﹒５５０２４ ＋４４﹒０７２

兩周 ４﹒５１７０２ ＋５０﹒８６９

一個月 ４﹒５２９５２ ＋３７﹒１９

兩個月 ４﹒４８９２９ ＋２８﹒３３４

三個月 ４﹒４９０７１ ＋２２﹒８８１

六個月 ４﹒４８８６９ ＋１４﹒２０２

一年 ４﹒５６１１９ －０﹒３５７

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資料來源：財資市場公會

