《小傳日記》新股普樂師大跌兩成半破發！生意係幫手賣牙刷？

《小傳日記》呢期都幾多新股上市，譬如今日又有隻普樂師（０２４８６）敲鑼，不過呢隻

新股表現就非常之曳，破發不特止，仲要比起１０﹒４銀嘅下限再大跌差唔多兩成半，以今日收

市價７﹒９９銀計，每手２００股帳面要蝕５２２銀！

據普樂師官網介紹，普樂師係神州銷售同營銷服務嘅供應商，會為線下零售店（例如超市、

百貨公司同戶外促銷活動等）擔當快速消費品品牌商同經銷商，提供實地銷售同營銷解決方案，

主要提供四大服務，包括：（１）定制營銷解決方案；（２）任務與營銷人員匹配服務；（３）

營銷人員派駐服務；及（４）ＳａａＳ＋訂閱。

簡單嚟講其實就係有負責做ＳａａＳ嘅Ｍａｒｋｅｔｉｎｇ公司，可以想像係一間會幫零售

商品做宣傳嘅公司，當中包括派ｐｒｏｍｏｔｅｒ喺唔同實體地方做宣傳，從ＩＰＯ資料可以見

到應該主要要幫日常護理用品做宣傳。截至２０２２年底，普樂師嘅第三大客戶，據招股書描述

就有可能係Ｐ＆Ｇ，而呢間公司都已經連續幫襯普樂師多年，２０２２年就貢獻咗超過８０００

萬人仔收入。

如果以概念股嚟劃分，普樂師係供應鏈最下游供應商，亦都同零售市道息息相關，可以話係

內需概念股之一，市道好，零售商肯畀錢加大宣傳就有利生意，炒概念就應該係跟內需板塊。不

過零售市道波動，做宣傳都有好多方法，唔一定要搵普樂師。所以就睇客戶忠誠度，普樂師公布

咗２０２０年度至２０２２年度嘅五大客戶，疑似Ｐ＆Ｇ都最少連續三年係五大客戶之一，不過

貢獻收入都偏向穩定，三年分別係７１１９萬、８１２４萬同８０３２萬人仔，好難會忽然加大

宣傳，未來好睇仲會傾到幾多大客先有望提升收入，請請！



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