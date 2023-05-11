  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

11/05/2023 16:44

《小傳日記》新股普樂師大跌兩成半破發！生意係幫手賣牙刷？

　　《小傳日記》呢期都幾多新股上市，譬如今日又有隻普樂師（０２４８６）敲鑼，不過呢隻
新股表現就非常之曳，破發不特止，仲要比起１０﹒４銀嘅下限再大跌差唔多兩成半，以今日收
市價７﹒９９銀計，每手２００股帳面要蝕５２２銀！
　　據普樂師官網介紹，普樂師係神州銷售同營銷服務嘅供應商，會為線下零售店（例如超市、
百貨公司同戶外促銷活動等）擔當快速消費品品牌商同經銷商，提供實地銷售同營銷解決方案，
主要提供四大服務，包括：（１）定制營銷解決方案；（２）任務與營銷人員匹配服務；（３）
營銷人員派駐服務；及（４）ＳａａＳ＋訂閱。
　　簡單嚟講其實就係有負責做ＳａａＳ嘅Ｍａｒｋｅｔｉｎｇ公司，可以想像係一間會幫零售
商品做宣傳嘅公司，當中包括派ｐｒｏｍｏｔｅｒ喺唔同實體地方做宣傳，從ＩＰＯ資料可以見
到應該主要要幫日常護理用品做宣傳。截至２０２２年底，普樂師嘅第三大客戶，據招股書描述
就有可能係Ｐ＆Ｇ，而呢間公司都已經連續幫襯普樂師多年，２０２２年就貢獻咗超過８０００
萬人仔收入。
　　如果以概念股嚟劃分，普樂師係供應鏈最下游供應商，亦都同零售市道息息相關，可以話係
內需概念股之一，市道好，零售商肯畀錢加大宣傳就有利生意，炒概念就應該係跟內需板塊。不
過零售市道波動，做宣傳都有好多方法，唔一定要搵普樂師。所以就睇客戶忠誠度，普樂師公布
咗２０２０年度至２０２２年度嘅五大客戶，疑似Ｐ＆Ｇ都最少連續三年係五大客戶之一，不過
貢獻收入都偏向穩定，三年分別係７１１９萬、８１２４萬同８０３２萬人仔，好難會忽然加大
宣傳，未來好睇仲會傾到幾多大客先有望提升收入，請請！
　
＊編者按：本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文
只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議
及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經
濟通》、編者及作者無關。

etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章專訪11/05/2023
【洪灝策略】人幣取代美元成儲備貨幣「很難」　原因是…（有片）
人氣文章中國故事11/05/2023
《神州經脈》內地信貸數據遠差預期　通縮預期增強　滬指三連跌
人氣文章財經熱話11/05/2023
【債限臨頭】美國債限臨近 縱無近憂必有遠慮
人氣文章財經熱話11/05/2023
機構券商齊看好鋰價可持續反彈　贛鋒天齊兩連升邊隻較值博？
人氣文章生財有道11/05/2023
【高息定存】5月高息合集！華僑永亨6個月4.18厘全城最高
人氣文章財經熱話11/05/2023
兩家日本壽險公司計劃減持美國國債，轉投日本國債
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【講座花絮】陶冬看「2023年：政策轉變之年」圓滿舉辦——撥開雲霧看青天！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金