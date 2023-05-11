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11/05/2023 16:12

恒指全日低收１８點報１９７４３，理想升１７％，阿里升３％

　　《經濟通通訊社１１日專訊》恒生指數全日收報１９７４３，跌１８點或０﹒０９％，主板
成交９７０﹒９２億元。恒生中國企業指數報６６９５，升１１點或０﹒１８％。恒生科技指數
報３８６２，升５１點或１﹒３４％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團
（０３６９０）；騰訊控股收報３２６﹒４元，跌３﹒２元或０﹒９７％，成交５７﹒４７億元
；阿里巴巴－ＳＷ收報８２﹒６５元，升２﹒４５元或３﹒０５％，成交３７﹒２７億元；美團
收報１２８﹒５元，跌０﹒５元或０﹒３９％，成交２７﹒６９億元。
　　理想汽車（０２０１５）升１７﹒０７％，收報１１５﹒９元，該股成交約２２４５萬股，
涉資２５﹒３８億元，盤中高見１１６﹒３元，最低見１０８﹒７元；藥明生物（０２２６９）
升２﹒９８％，收報４６﹒６元；中芯（００９８１）升２﹒３９％，收報２０﹒１５元。國指
三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿
里巴巴－ＳＷ及美團。（ｐｃ）

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